I racconti di Capitan U 1947: Anno 1980… Happy Christmas, ma senza John Lennon

… i fatti principali …

Anche il 1980 è colmo di tragedie, di violenza, di guerre e delitti. Lo ripercorro velocemente: si apre il 6 gennaio con l’assassinio di Piersanti Mattarella ad opera della mafia e si chiude l’8 dicembre con quello di John Lennon da parte di uno squilibrato. Nel proseguo, varie esecuzioni politiche … la strage di Bologna del 2 agosto con 85 morti innocenti e 203 feriti riconducibili alla cosiddetta “strategia della tensione” nazionale, senza trascurare quella internazionale con … la Strage di Ustica del 27 giugno, ovvero l’abbattimento, “pare” da parte di un missile lanciato da un caccia francese o NATO con l’intenzione di colpire un Mig libico, del DC9 dell’Itavia partito da Bologna per Palermo con 77 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio … proseguendo nel rivisitare gli eventi principali, emerge l’intervento del presidente americano Jimmy Carter che boicotta le olimpiadi di Mosca, insieme ad altre 64 nazioni, per protestare contro l’invasione sovietica dell’Afganistan… per poi arrivare e concludere con l’inizio del conflitto fra Iran e Iraq che durerà ben otto anni.

Notizie belle o buone ce ne sono pochissime, se non “quella” del 14 ottobre a Torino con la Marcia dei quarantamila che vede quadri, impiegati della FIAT, operai e comuni cittadini manifestano insieme contro i picchetti sindacali che bloccano la fabbrica da 45 giorni per protestare contro la messa in Cassa Integrazione di 24.669 operai. Perché la considero bella o buona notizia? … perché i sindacati di allora, “almeno”, facevano il loro lavoro, mentre gli “altri” non si limitavano solo a subire ma portavano avanti le loro idee e diritti, ridimensionando il potere dei sindacati stessi nel decidere sempre anche sui destini degli “altri”.

Quanta differenza rispetto ad oggi: il Sindacato, almeno la CGIL, si è dimenticato di fare i picchetti o gli scioperi a favore dei propri iscritti, ma insegue utopistici ”disegni politici” e scioperi che con i diritti dei lavoratori c’entrano molto poco. Persiste, però, attraverso il suo segretario a decidere anche per gli “altri” creando disagi assurdi ai quali gli “altri”, però, ora non reagiscono più e subiscono passivamente, limitandosi a lamentarsi o esternando sorrisi sarcastici, rigonfi di impotenza e triste rassegnazione: suggerisco che subire silenti impedisce qualsiasi cambiamento in meglio!

… il mio racconto di oggi …

Per me il 1980 è un anno di transizione, ed esco con un singolo estivo dal titolo “Ma con l’amore no”, musica mia e testo di Gianni Belfiore, l’autore italiano dei più grandi successi di Julio Iglesias : sono confuso ed entro in una specie di “crisi esistenziale”. Mi ritrovo improvvisamente, come discografico, con nuove responsabilità sul groppone non semplici da assimilare nel conviverci. Ho alcuni artisti nuovi da lanciare e un direttore artistico, Gianni Carosi, da me stipendiato, a cui affidare il mio e il loro destino artistico. È molto in gamba perché si muove in modo professionale ed efficace nonostante i problemi da lui riscontrati nel propormi agli “addetti” per via del daspo che in RAI mi accompagna da lunga data. La causa è dovuta al mio modo “anarchico” di vivere “l’ambiente” musicale, persistendo nel rifiutare qualsiasi condizionamento o compromesso provato ad impormi. Lui, però, riesce ugualmente a trovarmi delle grandi opportunità, specialmente nella nascente tv berlusconiana, anche se io non gli facilito di certo il lavoro. Dopo un lungo giro promozionale, giunti a Roma, mi mette sul piatto un colpo pazzesco grazie a uno scoop giornalistico con Ursula Andress da lui concordato con l’allora “guru” Angelo Frontoni, fotografo delle grandi star internazionali. Ma qui sta la nota stonata e per me più dolente: ogni cosa ha il suo prezzo, e, sorvolando anche questa volta sul tipo di “situazione prospettatami” e da me ritenuta “irricevibile”, rifiuto con educazione e lo scoop su tutti i giornali più importanti sarà immortalato dalle fotografie di Ursula Andress che balla e “flirta” allegramente con il pugile Carlos Monzon, fotografie che ancora oggi si trovano facilmente attraverso una breve ricerca sul web.

Tralasciando gli scoop scandalistici e tornando al lavoro “serio”, decido di registrare un mio nuovo album musicale contenente la canzone con cui parteciperò l’anno successivo al Festival di Sanremo. Nella realizzazione collaboro con Fausto Mesolella e il gruppo musicale “Mediterranea”, formato da Fausto alla chitarra e mandolino, Pasquale Ziccardi al basso e Agostino Santoro alla batteria e percussioni, e che da due anni mi accompagna nei miei concerti live. Intanto, produco con la mia etichetta “Amiamoci” anche il loro primo LP, “Ecce Rock”, facendolo distribuire l’anno dopo dalla “Ricordi” e del quale, sopra, vi ho postato il link completo, consigliandovi di ascoltarlo tutto e … “godere” in cuffia.

Siamo quasi a fine 1980 e, dopo due mesi di duro lavoro, stiamo terminando di registrare in una sala di Cava dei Tirreni i due LP, il mio e quello dei Mediterranea. La domenica del 23 novembre, avendo deciso tutti insieme di concederci un paio di giorni di sosta, alle prime luci dell’alba parto per Milano per andare ad abbracciare mia moglie Natalina, il primogenito Pierluca, che ha appena compiuto sei anni, e la piccola Alessia di poco più di sei mesi.

Ma non faccio a tempo ad arrivare e parcheggiare davanti casa che… risalgo in auto per tornare immediatamente indietro: la Tv ha appena annunciato che alle 19.34.52 una potente scossa di terremoto, della durata di 90 secondi, ha colpito duramente, devastandola, la Campania Centrale e la Basilicata centro-settentrionale e, soprattutto, un corrispondente comunica che Cava dei Tirreni è completamente isolata non si hanno notizie e nulla si sa di cosa sia realmente accaduto. Così, mentre chi può parte per scappare da quei luoghi … io vi ritorno alla ricerca di notizie rassicuranti che riguardano i miei amici. Per fortuna il terremoto ha risparmiato la sala d’incisione e, soprattutto, le loro vite. Ci riabbracciamo e un po’ di crepe, di cui alcune profonde dalle quali filtrano luci dell’esterno, ci ricordano quanto appena accaduto, ma, con l’incoscienza che accompagna gli artisti, decidiamo di non fermarci e, tra una scossa e l’altra, dopo aver constatato che anche i loro familiari e amici cari non hanno avuto danni considerevoli a livello fisico o strutturale, riprendiamo il lavoro e lo portiamo a termine.

… per concludere …

… ancora una volta, a distanza ormai di quasi 46 anni, ritornando a noi italiani, ben poco in meglio è cambiato, anzi! … Su “Landini” preferisco baipassare, lui sa dove vuole arrivare e fino a dove può spingersi, sempre che qualcuno glielo consenta all’infinito … sulla “Giustizia” piango e mi dispero. Mi rendo conto che, alla fin fine, non riusciremo mai ad affidare le chiavi per la guida della nostra nazione a chiunque noi andremo a votare fino a che basterà ” anche un solo giudice”, essendo ogni legge piena di interpretazioni possibili a discrezione dello stesso, per annullare qualsiasi legge emanata dal Governo eletto. Per questo motivo penso che molti elettori si siano da tempo scoraggiati disertando in massa le urne. La cosa più triste e difficile per me da comprendere è come dei giudici possano, con dovute loro ragioni ed argomentazioni, togliere sotto Natale dei bambini da una “famiglia felice” solo perché i genitori hanno scelto di crescerli in un modo “proprio” e diverso, più naturale e meno inquinato dagli eccessi moderni. Non lo giudicano congruo rispetto alle nostre leggi? … ok! … Ma “confonde” il rendersi poi conto che altri giudici, invece, in una situazione “in qualche modo simile”, forse considerano molti bambini rom di “categoria inferiore”, come figli di un Dio minore, perché non intervengono in pari modo e ignorano il disagio e il grave pericolo che su loro incombe nel lasciarli crescere, per fortuna non tutti, in una famiglia che li alleva in condizioni di “scarsissima” igiene, non li manda a scuola e, spesso, li istruisce solo per continuare nella tradizioni dell’arte di arrangiarsi e di sopravvivenza attraverso il delinquere continuato … ma quello che ancor di più mi fa disperare è il massacro continuato e persistente della nostra cultura con l’azzeramento delle tradizioni per rispettare quelle di coloro che noi accogliamo, i quali, però, invece di includersi pretendono di includerci! … Sul Caso Garlasco sorvolo, ne parlano tutti in modo minuzioso dalla mattina alla notte, per cui non intendo contribuire all’ “abuso di informazione in merito”.

Ci stiamo avvicinando al Santo Natale e mi voglio accomiatare da voi riallacciandomi in qualche modo al titolo con cui ho aperto questo mio racconto … Natale 2025 … Happy Christmas da John Lennon, immortale nel suo messaggio di pace … sperando che le immagini di disperazione e violenza che scorreranno nel video siano le ultime che vediamo in questo Natale che ci apprestiamo a festeggiare nella rinnovata speranza che ogni guerra finisca, ora e per sempre.

… ciao, a fra due venerdì …

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)