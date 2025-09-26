I racconti di Capitan U: Anno 1965 … l’alba del caos!

Il 26 giugno 1965 lascio Torino e mi trasferisco a Milano. Ho 18 anni e un mese e parto con la mia 500 rossa (comprata con le mance frutto della mia attività artistica precedente) il giorno stesso che mi consegnano la patente di guida, ottenuta nel mese di maggio. … “In quel periodo i soldi guadagnati lavorando si portavano tutti a casa e ciò, giustamente, fino al compimento del ventunesimo anno”. … Lascio Torino perché mi sta stretta e le case discografiche importanti sono a Milano.

Ora, però, interrompo momentaneamente il mio racconto per offrirvi una breve esposizione di ciò che ha segnato il nostro futuro.

… “diario del mondo nell’ Anno 1965: fatti principali” …

Il 21 febbraio negli Stati Uniti, mentre teneva un discorso ad Harlem, fu assassinato Malcom X, leader del Black Muslims, (Musulmani Neri). Dalle indagini risultò esecutore Thomas Hagan membro della Nation of Islam.

L’8 marzo è l’inizio della guerra del Vietnam con l’intervento diretto degli Stati Uniti e lo sbarco a Da Nang del primo contingente di marines.

A settembre Charles de Gaulle fa l’annuncio (che diverrà ufficiale nel 1966 dopo la sua elezione a Presidente della Repubblica Francese il 19 dicembre 1965) che la Francia uscirà dalla Nato per poter perseguire un proprio programma di difesa non dipendente solo da altri Paesi, per avere una propria autonomia anche nelle scelte nucleari.

A novembre il presidente Mao The Tung e Lin Piao pongono sotto accusa i vertici del Partito Comunista Cinese e nasce la Rivoluzione Culturale.

… “riprendo il mio racconto” …

A Milano vengo ingaggiato subito, alla mia prima audizione, nel mitico cabaret “Nebbia Club” di via Canonica, trovandomi a lavorare con artisti che sarebbero diventati importanti e autentici pezzi di storia, come l’attrice Mariangela Melato, il principe delle operette Sandro Massimini ed altri, sotto la sapiente regia di Enrico Vaime, in seguito divenuto un grande sceneggiatore, autore televisivo e radiofonico … insomma, una bella storia. La paga è di 1.000 lire al giorno più “mangiare e dormire”, l’equivalente di circa 40/50 euro odierni, visto che con 2.000 si riempiva il serbatoio di un’auto di grossa cilindrata. Non male, per un ragazzino partito all’avventura.

La pedana del Nebbia Club diventa il mio trampolino di lancio e Franco Nebbia, che ne è il proprietario e l’anima, mi coccola come un papà aggiunto consigliandomi il cammino artistico da intraprendere per completarmi e usare le intuizioni per cominciare a volare con le mie sole ali. Con la collaborazione del cantautore Ivan della Mea, ogni sera canto le sue versioni in italiano dei grandi successi di Bob Dylan (Masters of War), Joan Baez (We Shall Overcome e Blowin’ in the Wind), Barry McGuire (Eve of Destruction). Canzoni famosissime e dense di significato alle quali aggiungo alcuni miei brani come “La Vita del Bar” (ovvero, la presa di coscienza dei giovani che non possono sprecare i loro giorni inutilmente in un bar giocando a carte o vicino a un jukebox, mentre fuori ”mille problemi urlano di essere risolti”).

“Non Ditelo ad Agnese” (la storia di un giovane che abbandona la sua ragazza e l’Italia perché non ha il coraggio di ammettere il suo fallimento nell’aver perso il lavoro e preferisce fuggire alla ricerca di un’occasione che lo aiuti a riscattarsi e dare un nuovo senso alla sua vita), ”Guarda il Mondo” (“… mia cara ragazza guarda il cielo finché puoi, forse un giorno sarai chiusa in un rifugio”),

Con questa canzone, da me scritta nel 1965, vi saluto chiudendo l’anno e il racconto con un breve …

… “diario d’Italia di questa settimana di settembre 2025: fatti principali” …

. . . I L C A O S ! ! ! . . .

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)