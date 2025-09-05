C’era una volta “Che” Di Battista…

Tutti i sogni finiscono all’alba e la realtà torna a regnare indisturbata sulla quotidianità. Il movimento Cinque Stelle parve a molti italiani il realizzarsi del desiderio di un grande cambiamento.

Il Parlamento aperto come una scatola di sardine dalla quale eliminare ogni barriera da intoppo agli interessi del popolo italiano, considerato finalmente sovrano e non più oggetto di saccheggio, abusi e soprusi da parte dei vari partiti politici. Era il 4 marzo 2018 quando i Cinque Stelle vinsero le elezioni e il 1° giugno quando nacque il loro primo governo. Da allora sono passati poco più di sette anni e il movimento si è trasformato in un partito, dove “Che” Di Battista (spero Alessandro non si arrabbi per il mio accostamento al grande e amato rivoluzionario) è svanito e i suoi primari elettori si ritrovano con …

L’avvocato Giuseppe Conte e il professor Pasquale Tridico

Il prof. Tridico, lasciata la carica di Presidente dell’INPS, è stato eletto al Parlamento Europeo ed è Capodelegazione dei Cinque Stelle, nonché Presidente della Sottocommissione per le questioni fiscali. Ma anche queste cariche lui ha deciso di lasciare aspirando alla Presidenza della Regione Calabria.

Ha presentato recentemente il suo manifesto elettorale, un manifesto con errori ortografici che, purtroppo, hanno attirato l’attenzioni di molti media: “Libero”, ad esempio, gli ha dedicato una copertina in prima pagina che sottolineava gli strafalcioni… ma io ho dato, purtroppo, un’altra interpretazione: mi è impossibile credere che un professore, laureatosi in scienze politiche e relazioni internazionali all’Università La Sapienza, possa aver approvato un tale manifesto se non in modo “scientemente voluto”, prevedendo una reazione che gli assicurasse un’attenzione privilegiata al “senso del suo messaggio”. Quindi a Tridico assegno la patente di “politico perfetto, esperto e furbo”.

Naturalmente non condivido il suo intento di riesumare un reddito, questa volta regionale, usando i fondi europei del PNR, perché ciò potrebbe essere una falsità elettorale dato che, a quanto pare, non previsto dalla Commissione Europea. Non concordo nemmeno sull’inutilità del Ponte sullo Stretto in quanto, quando svolgevo l’attività di cantante nella mia gioventù, per anni e anni ho attraversato in continuazione (una media di minimo venti volte all’anno) lo stretto per raggiungere le piazze dei miei concerti, passando ore e ore sotto il sole cocente in attesa di imbarcarmi sull’agognato traghetto.

L’avv. Giuseppe Conte

A sua volta, si sta dimostrando un politico perfetto, meritorio addirittura di una laurea in materia. Ha guidato un paio di governi, è stato in grado, nelle decisioni prese, di superare senza conseguenze alcuni suoi errori di valutazione. Ha portato a termine un’OPA perfetta nell’acquisizione del movimento salutando il suo fondatore Beppe Grillo e, per me geniale, ha convinto i “suoi” ad andare a votare Elly Schlein quale segretaria del Partito Democratico, infilando al suo interno, come avevo ben previsto in un mio racconto dell’epoca, un bel cavallo di Troia … cavallo che ora gli sta permettendo la possibilità di una nuova OPA, quella di mirare all’ ”acquisto” di gran parte degli elettori dello stesso PD.

Mentre in Italia imperversano le scaramucce elettorali nel mondo le tragedie la fanno da padrone, insieme agli show di coloro che a volte sembrano cavalcarle.

La foto sopra mi ha turbato al pari del messaggio di Elly Schlein alla Presidente Giorgia Meloni chiedendo, in pratica, protezione diplomatica, in un campo di guerra degli italiani, tra cui alcuni eletti nel PD, presenti su una delle barche facenti parte della “Flottiglia per Gaza”. A me pare un’azione di coinvolgimento azzardato e di scarico di responsabilità.

Mentre scrivo non so ancora se ci sarà una risposta fattibile a questa richiesta. Sono molto preoccupato ma, nonostante i vari tentativi, nazionali e internazionali, di insistere nel gettare benzina sul fuoco dei vari conflitti invece di provare a risolverli, nel mio cuore io continuo a volare e a sognare che il buon senso e una soluzione equa riportino finalmente pace e serenità ad una umanità martoriata.

Mi accomiato da voi riproponendovi ancora una volta un mio brano al quale sono molto legato …

Volerò

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)