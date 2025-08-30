Dal 4 al 7 settembre la 17° Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi

Settembre è alle porte e con lui il tempo delle vendemmie e delle feste in cantina. Come da tradizione, la prima grande festa del mese è quella dedicata al Moscato di Scanzo, prezioso vino passito e unica DOCG della provincia di Bergamo. Saranno quattro giorni ricchi di sapori, musica, folklore, laboratori, mostre ed eventi speciali tra le vie dei borghi di Scanzo e Rosciate.

L’evento, organizzato dall’associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, si snoderà fra le vie e le piazze, trasformandole in un percorso esperienziale che condurrà i visitatori tra degustazioni, spettacoli, mostre e momenti di festa. Eccovi il manuale d’uso:

Le Degustazioni

Saranno curate dal Consorzio di Tutela e accompagneranno i partecipanti in un percorso di scoperta attraverso le diverse sfumature del celebre passito.

Giovedì 4:

“Moscato di Scanzo: aromatico per natura” in collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota e Fisar Bergamo.

Venerdì 5:

“Declinazioni di Moscato di Scanzo” condotto da AIS Bergamo.

Sabato 6:

il Laboratorio del Gusto di Slow Food proporrà lo speciale abbinamento tra Moscato di Scanzo e Blu di Bufala.

Domenica 7:

“Verticale” di sei annate condotta da Giuseppe Vaccarini, Miglior

Sommelier del Mondo ASI 1978.

Gli Spettacoli

La grande novità del 2025 è il nuovo palco principale in Piazza della Costituzione, che diventerà il cuore pulsante della manifestazione e ospiterà l’apertura ufficiale insieme ai concerti serali.

Giovedì 4:

“Amalo” emozionante tributo a Renato Zero.

Venerdì 5:

“Adrenalina” viaggio nel meglio della musica italiana.

Sabato 6:

la piazza si trasformerà in una discoteca a cielo aperto grazie a “Non Plus Ultra”, spettacolo live che ripercorrerà i grandi successi dance dagli anni ’80 ai

Duemila.

Domenica 7:

I Pezzaband con il loro trascinante tributo agli 883.

Non solo grandi concerti: per tutta la durata della Festa le vie del borgo saranno animate da dj set itineranti, dai giovani musicisti della sala prove comunale che si alterneranno all’Aperò Lounge e dalle esibizioni di Faith Trio, Suonintorno Big Band e Furfunky nella suggestiva Piazza Alberico.

I Laboratori e le Attività Creative

Giovedì e venerdì l’Aperò Lounge ospiterà “Printyour dreams!”, laboratorio gratuito che invita bambini, ragazzi e adulti a trasformare la creatività in immagini e racconti. Sabato sarà il turno degli esperimenti di antotipia e taumatropia, occasioni uniche per avvicinarsi in modo giocoso al mondo della fotografia e delle illusioni ottiche. Domenica i più piccoli potranno invece partecipare a un laboratorio di lettura e sensoriale dedicato ai bambini fino a tre anni.

Accanto a queste proposte, i bambini troveranno gonfiabili in Piazza della Costituzione, il Brucomela all’Oratorio di Rosciate e lo Spazio Gioco allestito in Sala Moretti, dove educatrici specializzate intratterranno i piccoli dai 4 agli 8 anni con attività dedicate, permettendo agli adulti di godersi in tranquillità la visita alla Festa.

A completare il panorama di intrattenimento, ogni sera sarà visitabile l’installazione interattiva “Power Shift” a cura di Eco Sviluppo.

Arte e Cultura

Scanzorosciate si trasformerà anche in un grande spazio espositivo. La Sala Galizzi dell’Oratorio di Rosciate e la Sala Consiliare ospiteranno la mostra “Radici e Orizzonti: Arte che unisce”, a cura di Art-Alive.eu, che raccoglierà pittura, scultura, ceramica e installazioni di artisti nazionali e locali. Tra le opere esposte, spicc a

“Luminescenza” dello scultore non vedente Felice Tagliaferri, simbolo di un’arte che abbatte ogni barriera e che sarà inaugurata durante la serata di apertura. Parallelamente, la Sala Consiliare accoglierà la mostra itinerante dedicata al 500° anniversario di Bartolomeo Colleoni, offrendo un percorso tra storia e memoria.

Sport e Tradizione

Sabato 6 settembre: il borgo sarà attraversato dalla sfilata delle contrade che culminerà con la gara di pigiatura del Palio del Moscato e con la sfida tra i sindaci bergamaschi.

Domenica 31 agosto: in anteprima, si terrà il torneo nazionale di calcio femminile Under 17 “Le Rose del Moscato”, che vedrà scendere in campo nove delle migliori squadre italiane.

Domenica 7 settembre: atleti e appassionati vivranno l’emozione della Moscato di Scanzo Trail, la corsa di 21 chilometri che si snoda tra vigne e colline, accompagnata dalla Kids Run pensata per le famiglie.

Folclore ed Eventi Speciali

Sabato e domenica: grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili Deep Sky, il Parco del Sole ospiterà l’iniziativa “Moscato sotto le Stelle” con osservazioni del cielo e dei pianeti.

Domenica 7 settembre: giochi della tradizione con “I giochi di ieri, per oggi e domani” e il Torneo del Pirlì a cura dell’Associazione Dindoca. Lo stesso giorno le vie

del borgo si riempiranno di musica e colori con le esibizioni itineranti dei gruppi folkloristici della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, che culmineranno in un gran finale al Parco Antonio Sarti.

Iniziative per i più piccoli

Sabato 6: il Parco della Scuola dell’Infanzia ospiterà il Circo Bus, una vera e propria scuola di circo pensata per far divertire e stupire i più piccoli.

Domenica 7: la Fondazione Ravasio porterà inscena lo spettacolo di burattini “A spasso con Sandrone”, che saprà incantare grandi e piccini.

A rendere ancora più speciale l’edizione 2025 arriva il bicchiere richiudibile Mos Gatto, colorato gadget da collezione pensato per i bambini, insieme a fumetti e magliette a tema.

Ristori e Street Food

Come da tradizione, i visitatori potranno trovare ristori diffusi lungo il percorso della Festa, dove gustare piatti tipici e specialità a km0, accompagnati da dolci, gelati e prodotti da forno. L’esperienza enogastronomica sarà completa, con la possibilità di acquistare cibo e degustazioni direttamente alle casette e nei punti ristoro.

Navette e Mobilità

Niente stress da parcheggio e niente code: per raggiungere la Festa del Moscato di Scanzo 2025 sarà possibile affidarsi a un servizio navetta gratuito ancora più efficiente, comodo e soprattutto sostenibile, grazie ai nuovi mezzi full electric messi a disposizione dai mobility partner ATB e TEB.

Parcheggi e navette gratuiti collegati con Bergamo e Alzano Lombardo.

Qui info e orari:

www.festadelmoscato.it/navette/

Vivere la festa in sicurezza

La Festa del Moscato di Scanzo è anche occasione di sensibilizzazione. Ogni sera sarà presente uno stand dedicato alla prevenzione con prova etilometro gratuita e simulazioni di guida in stato di ebrezza, a cura della Polizia Locale e degli educatori dell’Area Giovani.

Il Settembre del Moscato: un mese di eventi tra vigne, palazzi storici e cultura

La grande Festa del Moscato di Scanzo non si esaurisce con il weekend del 7 settembre: il viaggio nel gusto e nella cultura di Scanzorosciate prosegue infatti con Il Settembre del Moscato, un calendario ricchissimo di appuntamenti che animerà tutto il mese.

Nei fine settimana successivi alla Festa i produttori apriranno le porte delle loro cantine, accogliendo i visitatori con visite guidate e degustazioni speciali per scoprire i segreti del Moscato di Scanzo direttamente nei luoghi in cui nasce.

Tutte le informazioni aggiornate, il programma dettagliato, i menù dei ristori, le modalità di prenotazione per degustazioni e laboratori e le mappe della Festa sono disponibili su www.festadelmoscato.it

(Iniziativa inclusa nel palinsesto eventi Local Bites, Cultural Sites – Degustando Cultura realizzata con il contributo di Regione Lombardia all’interno del bando regionale Lombardia Style 2025)