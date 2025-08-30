Cosa fare a Milano e dintorni: eventi del 30 e 31 agosto

Se sei rimasto in città per l’ultimo weekend di agosto, Milano offre diverse opzioni per sfuggire alla noia. Tra festival, musica dal vivo e mercatini, ecco una selezione di eventi per sabato e domenica.

Eventi a Milano

  • Holy Swing Night – Spirit de Milan (sabato 30 agosto) Un appuntamento fisso per gli amanti dello swing con musica dal vivo a partire dalle 22:30. È consigliata la prenotazione.

  • Museum of Senses – illusioni e installazioni Un percorso interattivo adatto a tutte le età, con slot disponibili per tutto il giorno.
  • AriAnteo – cinema sotto le stelle Le arene estive come quelle di CityLife e Palazzo Reale offrono proiezioni per tutti i gusti, ideali per una serata di relax.
  • Gin & Tonic Festival – ARIA Ex Macello (30-31 agosto, 18:00–00:00) Un evento di mixology con oltre 400 etichette di gin, masterclass gratuite e street food. L’ingresso è libero, previa registrazione.

  • Concerti & grandi show Drake – Unipol Forum, Assago (sabato 30 agosto): l’artista si esibisce per la seconda data milanese. I biglietti sono disponibili su TicketOne. (la linea M2 è la più comoda)

  • Highline Milano – passeggiata in quota Per una vista spettacolare sui tetti della città, la fascia pre-tramonto di domenica è il momento migliore.

Sagre e mercatini

  • Sagre in Lombardia
    • Gerundium Fest – Casirate d’Adda (BG) (fino al 14 settembre): offre cucina tirolese e musica dal vivo ogni sera.

    • Bum Bum Festival – Trescore Balneario (BG) (fino al 31 agosto): un’arena estiva con concerti a ingresso libero e street food.

    • DiVinAgosto – Rovescala (PV) (fino al 31 agosto): serate dedicate a vini e specialità locali.
    • Lovere Summer Festival – Lovere (BG) (fino al 31 agosto): street food e musica dal vivo con vista sul Lago d’Iseo.

  • Mercatone dell’Antiquariato – Naviglio Grande (domenica 31 agosto, 9:00–18:00) L’iconico mercato dell’ultima domenica del mese lungo l’Alzaia. Troverai oltre 380 espositori con sezioni dedicate al vintage. (fermata M2 Porta Genova)

