Capitan U 1947: Il “non voto” è la protesta silenziosa dei moderati

Quando quelli, ora all’opposizione, dicevano di non andare a votare un referendum che reputavano inutile era tutto ok, vedi immagine di apertura risalente al 2003, ma quando lo dicono adesso quelli che sono al governo diventa una truffa e una presa in giro degli italiani, e l’invito alla ribellione si alza puntualmente … da non crederci!

… poi, la ribellione quasi sempre sfocia nella violenza e scontri con la polizia …

Ma basta cercare lo scontro a tutti i costi! Basta raccontarci balle e provare ad infinocchiarci come poveri trogloditi con l’anello al naso! È stato indetto un referendum per la maggior parte dei cittadini incomprensibile: gli stessi che hanno scritto delle leggi che in qualche modo hanno anche funzionato, ora ne chiedono l’abolizione per motivi … boh, forse loro ? … Ma, lo hanno capito quasi tutti gli italiani, è voluto chiaramente solo per facilitare il raggiungimento del quorum necessario per la convalida e ottenere lo scopo reale, una cittadinanza per gli stranieri dimezzata nei termini di attesa e la possibilità di creare, per riconoscenza, 2.500.000 nuovi iscritti alla C.G.I.L e altrettanti possibili votanti a favore di chi li ha proposti.

Il “non voto”, reclamato in altre occasioni senza che nessuno si scandalizzasse, ora, pur essendo legittimamente consentito, appare uno sgarbo alla Costituzione … ma non disturbateci oltremodo gli zebedei! … Il “non voto” rappresenta solo lo strumento della protesta silenziosa dei moderati che dissentono civilmente senza scendere in piazza e creare casino.

Lo confesso, amici … per me diventa ogni giorno sempre più difficile convivere con una realtà così ambigua e tanto lontana dai principi morali, insiti e naturali, tramandatimi con amore dai miei genitori. La violenza dilaga ormai ovunque, nel mondo lontano e … in quello a noi vicino. La “forza” sembra essere rimasto l’ultimo appiglio per soddisfare e realizzare le proprie ambizioni.

Taglio corto e giungo subito al dunque: l’Italia politicamente è spaccata in due, da una parte chi rappresenta i moderati e dall’altra chi perora le cause di chi usa la violenza, travestita da angelo vendicatore, per imporre i propri ideali, spesso inconcepibili e deprecabili. Una parte sostiene i diritti di quelli che considera più “deboli” perché costretti a uccidere, violentare, rubare, occupare, e chi più ne ha ne metta, per ottenere “subito” ciò che loro pretendono “spetti di diritto”, mentre i moderati, per avere accesso a quanto loro realmente spetta ed è dovuto, si devono muovere con pazienza, fatica e privazioni, e, soprattutto, in modo onesto e legale.

IL DECRETO SICUREZZA, per i simpatizzanti di chi delinque, è un obbrobrio che va fermato a tutti i costi! E, così, nel nostro parlamento vengono inscenate pagliacciate ormai inaccettabili e insopportabili alla vista e alla coscienza di chi possiede ancora un briciolo di decoro e dignità personale. BASTA, FINITELA LI’ UNA VOLTA PER TUTTE!!! … e che venga ripristinata la serietà, e, basta, e qui lo evidenzio con ancor più impeto, “basta speculare sulle vittime causate delle schifosissime guerre, se questo può far sorgere il dubbio che avvenga anche per fare cassa elettorale!” … Dio dall’alto vede, giudica e al momento giusto interviene!

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)