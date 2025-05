Innovazione e finanza: strategie e strumenti per le imprese

Milano Innovazione e Finanza: strategie e finanziamenti a supporto dell’internazionalizzazione. Se ne parla domani al Pirellone a Milano sede di Regione Lombardia su iniziativa del Capogruppo di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia che presenta un bando regionale ad hoc a favore delle imprese e della Fondazione E-novation che con il Club degli Amici del Made in Italy promuove una strategia articolata che punta a valorizzare il modello italiano di Eccellenza e Sostenibilità.

“Va attivato il credito bancario verso i progetti meritevoli; continuare a promuovere made in italy e assicurare il credito internazionale sul modello Ice e Simest; attivare ogni forma di credito finanziario innovativo ma con un sottostante reale; sostenere ogni sinergia tra imprese simili in termini di cluster; formare e valorizzare nuove professionalità Internazionali e digitali: questa è la strategia articolata che proponiamo assicura Massimo Lucidi presidente della Fondazione E-novation che dà appuntamento già a settembre sempre a Milano, con una serie di realtà che stanno rispondendo a questo primo appuntamento”.

Michele Albanese Presidente della Banca di Credito Cooperativo Montepruno parlerà del rapporto Banca territorio. Marco Sturlese, consulente direzione per l’energia rinnovabile e la finanza strutturata ha le idee chiare: “è evidente che con questo secondo mandato di Trump i mercati internazionali richiedono sempre più valutazioni e considerazioni geopolitiche; quello che però diventa insostenibile è la corsa dietro al cattivo gusto di ricchi compratori purché sia un lusso gratuito; alcuni marchi da tempo hanno adottato scelte inopportune se non ineleganti per assecondare una idea di sfarzo che va ben oltre quella del lusso sostenibile che a noi italiani amiamo chiamare eleganza”. Questa di Sturlese è solo una delle tante diverse intelligenti provocazioni che si annunciano: l’italian sounding continuerà a valere molto fino a quando non aumenteremo le nostre produzioni immaginandole sempre più prossime ai mercati finali. Si dice d’accordo su questa valutazione che punta alla qualità e alla Sicurezza del Made In Italy, sia la Famiglia Casella che sta operando in America nel settore del Food sia Flavio Mazzolatti Presidente del Club Amici del Made in Italy che si dice soddisfatto del confronto tra Imprese e Istituzioni impegnando il Club a un ciclo di incontri.

