Il commento di Luciano : 38a e ultima giornata di serie A

Buongiorno a tutti, si chiude qui la serie A 2024-25, con Napoli campione, Inter seconda a ruota un punto sotto, e le altre con netto distacco a partire da Atalanta e Juventus, rispettivamente terza e quarta a completare il quadro delle qualificazioni in Champions League. Seguono Roma in quinta posizione (Europa L.) assieme al Bologna vincente in coppa Italia, mentre in sesta posizione la Fiorentina accede ai Play off della Conferenze L.

Retrocedono in serie B, assieme al Monza, Empoli e Venezia

Di seguito i risultati della domenica, per la 38esima e ultima giornata:

Empoli-H.Verona 1-2

L’Empoli perde la partita, e con lei anche l’ultimo treno per la salvezza, andando in serie B in compagnia di Venezia e Monza. I gol, in vantaggio a fine primo tempo il Verona con Serdar al 4′, pareggio dei padroni di casa con Fazzini al 43′, e Bradaric sigilla la vittoria dei veneti al 69′.

Lazio-Lecce 0-1

Clamoroso epilogo di stagione all’Olimpico. La Lazio, che a inizio gara aveva addirittura sperato di ribaltare tutto alla riconquista del 4° posto, finisce addirittura fuori dalle coppe, a causa della clamorosa sconfitta per mano di un Lecce in 10 uomini per tutta la ripresa, dopo l’espulsione di Pierotti. Decide la rete al 43′ di uno stratosferico Coulibaly, che salva il Lecce.

Venezia-Juventus 2-3

A fatica e in rimonta, ma la Juventus ce la fa, supera il Venezia grazie ad un rigore e acciuffa la qualificazione in Champions L. piazzandosi al quarto posto, schivando nel finale la Roma, vincente sul Torino ma rimasta un solo punto indietro, in quinta posizione. Il Venezia mette subito in salita la partita dei bianconeri, andando in gol al 2′ con Fila. Il pareggio degli ospiti al 25′ con Ildiz, e Kolo Muani la ribalta al 31′. Ma il Venezia non si arrende, riconquista il pareggio con Haps al 55′, e mette ancora più volte in ansia la difesa dei bianconeri prima di arrendersi al calcio di rigore, che Locatelli trasforma al 73′ mettendo fine alle speranze dei lagunari, e garantendo infine alla Juventus l’accesso alla prossima Champions L.

Atalanta-Parma 2-3

Gasperini e l’Atalanta salutano il loro pubblico con una prestazione non delle migliori, perdendo malamente contro un Parma che se la gioca a viso aperto, senza nulla ormai di cui preoccuparsi, avendo già raggiunto in anticipo la salvezza. Di positivo rimane una doppietta di Maldini, e la definitiva qualificazione alla prossima Champions L. I gol, detto della doppietta (32′ e 33′) del figliol prodigo del Maldini Paolo, sono di Hainaut al 49’e di Ondrejka al 71′ e al 90’+1 per il successo del Parma.

Torino-Roma 0-2

IL Torino chiude mestamente la stagione cedendo il passo ad una Roma arrembante, in gol Paredes e Cristante: i giallorossi chiudono al 5° posto e vanno in Europa League. L’obiettivo era la Champions, ma l’ha “sequestrato” la Juventus.

Udinese-Fiorentina 2-3

I viola di Palladino, dopo aver perso l’ennesima finale di Conference L., riconquistano l’accesso ai play off della prossima edizione, chiudendo il campionato in sesta posizione a quota 65, con la vittoria di ieri sul campo dell’Udinese. I gol: Lucca al 26′, pareggio viola con Fagioli al 46′, di nuovo avanti l’Udinese con Comuzzo al 57′, Kabasele riporta la viola in pari al 61′, e Kean sigilla la vittoria dei toscani all’82’.

Grazie a tutti i lettori e arrivederci ai prossimi importanti appuntamenti di fine stagione, con l’imminente finale di Champions L. a Monaco tra Inter e PSG, e successivamente con il mondiale per club a giugno.

Buona settimana!