La Pista a Torino, un ristorante unico che merita il viaggio

Torino capitale mondiale dell’alta ristorazione? A giugno 2025 sarà proprio così. Infatti The World’s 50 Best Restaurants, l’evento che dal 2002 consacra i ristoranti più prestigiosi a livello planetario si svolgerà al Lingotto, con un calendario di eventi collaterali entusiasmante, grazie alla calata in città di alcuni fra i più grandi chef al mondo. La cerimonia di premiazione avverrà il 19 giugno e si svolgerà in Italia per la prima volta, nell’area torinese del Lingotto.

La location è decisamente unica, l’ex stabilimento Fiat con la pista per il collaudo delle vetture oggi trasformato in giardino botanico, il luogo più iconico di Torino e l’evento accenderà i riflettori su La Pista, l’elegante ristorante panoramico con vista sulla città, le colline torinesi e le Alpi, che sorge proprio in cima al Lingotto, con il dehor direttamente sul circuito.

Un vero gioiello di atmosfera e di design di proprietà del prestigioso Gruppo Gerla1927 eccellenza del mondo della pasticceria e cioccolateria che con La Pista ha abbracciato il mondo della ristorazione fine dining.

Gli arredi sono importanti e l’alta qualità dei materiali, dei legni e dei marmi rendono l’ambiente di lussuosa accoglienza. Libri e foto collocati a vista rimandano alla storia della Fiat e della città, che sono un po’ la storia della nostra nazione.

La cucina è affidata da un paio d’anni ad Alessandro Scardina, classe 1991, che per 15 anni ha frequentato diverse cucine stellate in Italia ed ha viaggiato molto fra Londra, la Grecia, l’Australia e la Danimarca. Un bel bagaglio di esperienze che ha portato a casa sua, a Torino, dove propone piatti e percorsi di degustazione che intrecciano la cucina piemontese e mediterranea con profumi e sapori che richiamano l’Oriente e il Sudamerica.

Scardina è appassionato e centrato, la sua formazione a 360° gli consente di armonizzare il gusto con le presentazioni dei piatti; curate, colorate e, talvolta spettacolari.

Il servizio di sala è professionale e di livello, la carta dei vini è una summa di produzioni vinicole italiane e internazionali di rara completezza, che spazia dalle grandi cantine alle etichette di nicchia.

La Pista

Via Nizza, 262 – Torino

Dal lunedì al sabato solo la sera

www.lapistaristorante.com