Memorial digitale dedicato a Carlo Acutis

Un memoriale digitale dedicato al beato Carlo Acutis, il giovane milanese scomparso a soli 15 anni nel 2006, che sarà proclamato Santo il prossimo 27 aprile: l’opera immateriale e ‘antimonumentale’ – consultabile al link https://www.carloacutismemorial.it/ – è stata realizzata dall’artista e docente di Sound Design Riccardo Benassi, che lavora e utilizza il testo e il suono per interrogare i limiti della tecnologia da una prospettiva esistenzialista, focalizzando spesso le sue creazioni sull’immortalità digitale.

La forte passione di Carlo Acutis per il mondo informatico e l’attitudine a diffondere il suo pensiero proprio attraverso la tecnologia, ha portato a scegliere il digitale come linguaggio artistico di questo memoriale: un sito web su cui sarà possibile l’ascolto di alcuni messaggi attraverso la sua stessa voce, ricostruita digitalmente sulla base del suo parlato, esemplificativi del pensiero di Acutis, scelti dall’artista in stretto accordo con la famiglia, perché tra i più interessanti, anche per chi non si riconosce in una fede confessionale specifica. Una traccia di musica elettronica elaborata da Riccardo Benassi accompagna l’ascolto delle frasi, che sono leggibili anche a schermo per chi non potesse fruirne tramite il senso dell’udito o semplicemente per chi volesse farle proprie attraverso la scrittura.

Un lavoro all’avanguardia, quello dell’artista: si tratta del primo memoriale digitale creato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale che supera l’agiografia tradizionale, non più focalizzata sull’immagine della persona celebrata ma su aspetti immateriali come la voce e il suono. Il memoriale digitale rientra tra le opere dell’ampio progetto di arte pubblica portato avanti con l’obiettivo di valorizzare il sistema di opere di arte pubblica esistente a Milano, oltre a progettarne di nuove e ad affiancare e facilitare la realizzazione di proposte di arte urbana provenienti dal territorio.