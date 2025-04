Il commento di Luciano, anticipi della 32 giornata di serie A

Buongiorno e buona domenica ai lettori, 4 gli anticipi per la 32a giornata di serie A:

Udinese-Milan 0-4

Conceicao & C. rialzano la testa per avvistare la zona Europa, anche se le speranze si riducono ai posti Europa L. più che alla Champions, ormai fuori portata. Così, forse nella tranquillità di questa situazione, emergono individualità e gioco, che portano una sempre gradita quaterna. A segno per primo Leao, al volo appena dentro l’area al 42′. Poi 42′ Leão, 45+1′ Pavlovic, 74′ Theo Hernandez, 81′ Reijnders, e torna il sereno in casa Milan.

Venezia-Monza 1-0

Al Penzo i lagunari stendono il Monza grazie al primo gol in Italia di Fila, subentrato nella ripresa poi espulso allo scadere. Di Francesco indovina i cambi e così ottiene tre punti fondamentali con i quali aggancia l’Empoli.