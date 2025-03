I racconti di Capitan U 1947 – Manifesto di Ne: Insieme e in Armonia per la Pace fra i Popoli della Terra

In un mondo in continua evoluzione, il concetto di “Stato Sovranista” si è trasformato nel tempo in quello di “Continente Sovranista”.

Prendendo come esempio l’ Europa, la sua politica è stata gestita a senso unico da un gruppo di burocrati, dichiaratisi progressisti, che hanno dettato e imposto le proprie regole causando scompensi e disuguaglianze, nonché l’incrementarsi di tensioni interne fra gli stessi componenti la Comunità Europea, e, esterne, nelle relazioni con gli altri Continenti, anche questi coinvolti e contaminati dai medesimi grandi mutamenti in atto.

Se la competizione fra singoli Stati ha causato nei millenni devastanti conflitti seguiti da distruzioni e ricostruzioni infinite, uno scontro fra Continenti non può e non deve essere neppure ipotizzato, perché la distruzione totale potrebbe avverarsi, e in modo catastrofico.

Credo che nessuno auspichi la fine del Mondo, ma affinché ciò possa essere scongiurato, forse, può servire anche un piccolo Comune come il nostro, interamente compreso nella Val Graveglia, ad est di Genova, che ha dato i natali al nonno di Giuseppe Garibaldi, l’Eroe dei due Mondi, e che ha un grande sogno custodito nel cuore: offrire al pianeta il proprio esempio, dimostrando come sia possibile governare armonicamente insieme, anche fra fazioni ideologicamente diverse, con politiche mirate atte a far coesistere in modo equo interessi e priorità universali.

Da noi, a Ne, non esistono più partiti di maggioranza e di opposizione, non volano più stracci in risse inutili e volgari. Dopo il risultato delle ultime elezioni per la formazione della nuova amministrazione, entrambi sono confluiti in un gruppo unico, quello del buon senso, al servizio totale ed esclusivo dei propri cittadini.

Non ci illudiamo di poter cambiare da soli un pensiero stantio che inesorabilmente mostra tutte le sue crepe e difetti, ma auspichiamo di poter rappresentare, noi, il virus nascente, benigno, e in grado di infettare positivamente la politica planetaria fino al raggiungimento dello scopo unico finale, quello della ambita e definitiva … Pace fra i Popoli della Terra.

sottoscrivono

Il sindaco e il consiglio comunale di Ne

Umberto Napolitano, scrittore e cantautore pacifista, residente a Ne e ispiratore del documento.

Il racconto di oggi è un grande messaggio d’amore e di pace all’intero pianeta che parte dal Comune, dove risiedo e che io ritengo “magico”, per la cordialità dei suoi cittadini e per l’aria serena che vi si respira, grazie ad una Amministrazione che pare abbia trovato la formula della sana convivenza e condivisione. Parlo di Ne, in provincia di Genova, a cui avevo già dedicato un racconto il 23 agosto 2024 dal titolo : “Il comune genovese che dà l’esempio di come oggi si dovrebbe fare politica”.

Il manifesto riportato è nato da una mia ispirazione indotta totalmente dalla magia sopra descritta. Ne ho parlato in Comune ed è stato redatto insieme al Sindaco e al consiglio comunale, dove ognuno dei componenti ha aggiunto il suo. È giusto, a questo punto, che vi dia qualche notizia su Ne e sulla val Graveglia, andando indietro nel tempo di qualche secolo.

Il nonno di Giuseppe Garibaldi è originario della val Graveglia, Chiesanuova di Ne, come risulta da una approfondita ricerca negli archivi parrocchiali, eseguita con certosina cura da parte del compianto professor Gianluigi Alzona dell’Università di Torino. Quindi, possiamo dire che questa meravigliosa e fiorente valle può vantare di aver fornito all’Italia un DNA sacro, quello di Giuseppe Garibaldi, il quale, con l’impresa dei Mille del 1860, riavviò il processo di unificazione dell’Italia, riunendo il Mezzogiorno al Piemonte e giungendo nel 1861 alla costituzione del Regno d’Italia.

Giuseppe Garibaldi è chiamato anche l’Eroe dei due mondi, perché le sue imprese non si sono limitate all’Italia, ma si sono estese anche al Sud America e a varie parti d’Europa e del mondo. Quindi il suo sguardo, già allora, andava oltre l’Unità Italiana o Europea, in una visione globale che disegnava la rotta ai popoli desiderosi di libertà e unità in pace, offrendo loro l’idea, il sogno, di poter svolgere serenamente le proprie aspirazioni lavorative, anche le più nobili e umili, come quella dei contadini che con amore e accuratezza coltivano la loro amata terra, nel rispetto del biologico e dell’agro alimentare. Il nonno di Garibaldi, Angelo (al quale è dedicato un grande cippo proprio a Chiesanuova), come il bisnonno Domenico, erano contadini e la val Graveglia, ancora oggi, proprio dalla terra offre le sue specialità più prelibate e ricercate. Il Nome Garibaldi ha lasciato la sua impronta in tutta la valle, e Francesca Garibaldi, il sindaco attuale, nonché Danilo Garibaldi, capogruppo consiliare, ne sono la testimonianza.

Per chiudere, voglio riproporvi ancora una volta la mia canzone pacifista del 1966, in una mia versione riveduta e corretta del 2016, Chitarre contro la Guerra: non illudiamoci, una chitarra non coprirà mai il tuono dei cannoni, ma l’impegno del singolo unito a quello di una collettività cosciente ed evoluta, forse potrà compiere il miracolo e portare alla realizzazione del grande sogno della pace universale e di “una vita che serva a qualche cosa”.

… sempre con immenso amore …

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)