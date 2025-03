Iuav tra le prime dieci università al mondo per la Storia dell’arte

La nuova edizione del QS World University Ranking, la più autorevole graduatoria internazionale degli atenei, colloca l’Università Iuav di Venezia tra le prime dieci università al mondo per l’insegnamento della Storia dell’arte, che nel sistema anglosassone include anche la Storia dell’Architettura. Pubblicata dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds, punto di riferimento per la scelta dei migliori atenei internazionali, la classifica ha esaminato 1700 università (56 italiane) in 100 paesi e territori, coprendo 55 discipline accademiche.

Rispetto allo scorso anno, Iuav conquista 6 posizioni nell’insegnamento della Storia dell’Arte, salendo dal quindicesimo al nono posto: un risultato che premia in particolare l’eccellenza degli studi storico-teorici sulle arti di Iuav (la academic reputation è valutata al 93,7/100). Un’ottima premessa per l’inaugurazione, quest’anno, del nuovo Corso di laurea magistrale in “Curating Arts and Heritage in Intercultural perspectives” in lingua inglese: una proposta di respiro internazionale – inedita in Italia – che intreccia curatela, interculturalità e dimensione progettuale, per nuove figure professionali capaci di progettare le attività di curatela dei beni culturali in senso ampio (arti visive, architettura, archeologia, culture visuali e universi etnografici).

Iuav mantiene stabile la posizione tra le prime 100 università al mondo nel settore dell’Architettura e Pianificazione (range 51-100), e tra le prime 150 nel settore di Design e Arti (range 101-150).Commenta il rettore Benno Albrecht:

“Questo risultato premia Iuav, un ateneo specializzato nelle discipline progettuali e forte di una tradizione di eccellenza negli studi storici, ma porta anche Venezia in primo piano nel panorama accademico internazionale. Proprio quest’anno, insieme al nuovo Polo dell’acqua per la formazione e la ricerca sui temi dell’acqua e del mare, inauguriamo a Venezia il Polo delle Arti. Il nostro orizzonte progettuale è Venezia Città Campus, in partnership con le istituzioni della città, e un riconoscimento al nostro Ateneo è anche un riconoscimento a Venezia come città dello studio, della conoscenza e della ricerca”. Per le sue dimensioni, Iuav non rientra nella classifica generale, ma viene valutata per aree tematiche, sulla base di 4 indicatori: academic reputation, employer reputation, research citation per paper, H-Index. I primi due indici misurano la reputazione accademica complessiva e l’apprezzamento dei laureati da parte dei recruiter internazionali, e i secondi due l’impatto della ricerca (quante volte vengono citate le pubblicazioni) e la produttività, cioè la quantità di ricerca originata.

