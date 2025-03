EXTRAOLIMPICO – Oltre i confini dello sport dal 14 al 16 marzo – Ingresso libero

EXTRAOLIMPICO – Oltre i confini dello sport- Una mostra-evento con 7 installazioni per raccontare la dimensione più straordinaria degli sport olimpici

EXTRAOLIMPICO è una mostra-evento che avrà luogo presso gli ex-spogliatoi del Centro Balneare Romano in via Ampère 20, dal 14 al 16 marzo. Curata e progettata da cinquanta studenti di Architettura del Politecnico di Milano con i loro docenti del Laboratorio di Interni e Allestimento, è frutto di una ricerca realizzata dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU), Nolostand (società del gruppo Fiera Milano) e il supporto logistico di Milanosport

EXTRAOLIMPICO è una mostra evento che racconta la dimensione più straordinaria degli sport olimpici, esplorandone il valore oltre i confini della pura disciplina agonistica. “Extra” diventa il prefisso che raccoglie storie, azioni, cambiamenti, pratiche inattese e attività al di fuori dagli schemi tradizionali del contesto olimpico coinvolgendo anche chi non pratica sport.

La mostra è organizzata in due sezioni: la prima è composta da sette installazioni poste al centro dell’ex spogliatoio come una sequenza libera di macchine sceniche. Ognuna esplora criticamente un tema EXTRAOLIMPICO attraverso il racconto, la rappresentazione o la messa in scena dei sette argomenti. Ogni progetto è introdotto da un testo critico redatto da un “mentore” ovvero un esperto che ha ispirato gli studenti nella loro ricerca.

Nei 7 allestimenti Dope Shop, Extratimeline, Under Protest, Flame Chronicles, The Black Box of Sport Governance, Grey Elephants, Olympic Theatre, i 50 studenti del Laboratorio di Progettazione di Interni e Allestimento del Politecnico affrontano i temi dei diritti civili, del doping, delle cerimonie inaugurali, dei simboli, delle architetture e infrastrutture sportive, delle proteste politiche e della forza comunicativa dei riti e degli allestimenti.

La seconda sezione, esterna allo spazio centrale, distribuisce sul corridoio degli armadietti le proiezioni relative ai 100 atleti EXTRAOLIMPICI e alle loro storie eccezionali, come quella di Nadia Comăneci leggenda indiscussa della ginnastica mondiale emblema di determinazione e coraggio o di Shizo Kanakuri considerato il padre della maratona giapponese a cui fu fatale una sosta durante la gara.

La mostra sarà ospitata in una location molto suggestiva negli ex spogliatoi della Piscina Romano in una palazzina realizzata nel 1934 in stile razionalista. La piscina, opera dell’ingegnere e architetto Luigi Lorenzo Secchi, è intitolata al ginnasta Guido Romano vincitore della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Stoccolma del 1912.

INFO E ORARI

Dal 14 al 16 Marzo

Centro Balneare Romano – Via Ampère 20

Evento inaugurale

Venerdì 14 marzo alle 18.00 a seguire evento disciplina l’Art du Déplacement (parkour)

Apertura MOSTRA

Venerdì 14 marzo dalle h 11 alle 22.30

Sabato 15 marzo dalle h 11 alle h 19.30

Domenica 16 marzo dalle h 11 alle h 19.30

Ingresso libero fino a esaurimento posti

IL CENTRO BALNEARE ROMANO

Il Centro Balneare Romano, comunemente conosciuto anche come Piscina Romano o Piscina Ponzio, è una struttura sportiva scoperta inaugurata il 28 luglio 1929 nel quartiere di Città Studi accanto agli edifici della Scuola di Architettura del Politecnico progettati da Vittoriano Viganò e Gio Ponti. Il Centro è intitolato al ginnasta italiano Guido Romano, vincitore della medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Stoccolma 1912. Edificata dal gennaio al luglio 1929 per opera dell’ingegnere e architetto Luigi Lorenzo Secchi (1899-1992), la costruzione faceva parte di un più ampio programma che prevedeva la realizzazione di altre due piscine cittadine, una estiva e una invernale, la Piscina Cozzi, prima piscina interamente coperta in Italia inaugurata il 3 maggio 1934 sempre ad opera di Luigi Lorenzo Secchi. Il complesso Romano originariamente era costituito da un elegante edificio centrale (oggi non più appartenente alla struttura e sede della Polizia Municipale), che era l’accesso originale dell’impianto su via Ponzio, due corpi laterali simmetrici, dalle facciate con timpano marcate da riquadrature e lesene, in cui si trovavano camerini adibiti a spogliatoi, e dalla piscina. L’ingresso attuale, che ospita la mostra-evento EXTRAOLIMPICO, si trova invece in una palazzina realizzata nel 1934 in stile razionalista, a uso di spogliatoio a rotazione, con la facciata principale prospettante su via Ampère. Da essa si accede al retrostante parco pubblico e alla vastissima vasca rettangolare lunga 100 metri e larga 40, con una superficie di 4000 metri quadrati, e prevedeva di poter ospitare contemporaneamente 1500 persone.



FIERA MILANO

Leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, Fiera Milano gestisce il primo quartiere fieristico in Italia, presidiando numerosi comparti produttivi tra i quali: moda, arredamento, sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, impiantistica ed energia, edilizia e arte. In particolare, l’attività si focalizza nella gestione, organizzazione e ospitalità di manifestazioni fieristiche ed altri eventi, attraverso la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati, supporto progettuale e servizi correlati. Completano l’offerta di servizi di ingegnerizzazione e realizzazione di allestimenti, servizi tecnici allestitivi e logistici, nonché una piattaforma multicanale che include web e convegni. Fiera Milano è quotata su Euronext Milan, segmento STAR, dal 2002.

NOLOSTAND

Con oltre 40 anni di storia, Nolostand, società di Fiera Milano, opera nella realizzazione di allestimenti fieristici ed eventi per ogni settore merceologico. Un’esperienza che si esprime in numeri con una capacità di 10 mila metri quadrati allestiti al giorno e 200 mila metri cubi di materiale stoccato, che permettono di offrire soluzioni vantaggiose e di altissimo livello, in Italia e nel mondo. Allestimenti unificati, stand fieristici, lounge, aree comuni, padiglioni esterni, infopoint, sfilate, presentazioni, congressi, eventi rappresentano solo alcuni dei settori di competenza. Dal brief alla realizzazione, dalla progettazione al supporto organizzativo e logistico, Nolostand è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza espositiva, ideando, sviluppando e creando ogni tipo di progetto.

MILANOSPORT

Milanosport SSD S.p.A. è una società nata per gestire e valorizzare le strutture sportive pubbliche di proprietà del Comune di Milano. Con 28 impianti a disposizione, offre un’ampia gamma di servizi sportivi di alta qualità, garantendo accessibilità e inclusività per tutti i cittadini. La società non si limita all’organizzazione di corsi sportivi, ma svolge anche un ruolo fondamentale nella gestione di impianti di rilevanza nazionale, come l’Allianz Cloud e il Velodromo Maspes Vigorelli, contribuendo così all’organizzazione di eventi sportivi e manifestazioni di grande richiamo. Attenzione e sicurezza, impegno e cura, rispetto e collaborazione sono gli elementi distintivi che guidano il posizionamento di Milanosport sul mercato sportivo, in particolare del nuoto. ADD Academy Milano

Alla cerimonia di apertura parteciperà l’associazione ADD Academy Milano a.s.d con quattro performer della disciplina l’Art du Déplacement (parkour)*, che promuove una disciplina che non cerca la propria legittimazione nelle competizioni ma che si propone come uno strumento di trasformazione personale e collettiva attraverso l’espressione fisica e spaziale. Veicolo di espressione e metodo educativo, prima ancora che una pratica agonistica ha come obiettivo primario la valorizzazione dell’essere umano.

