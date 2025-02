Inaugurato un nuovo Rom’antica a Sesto San Giovanni

Un nuovo punto vendita di Rom’antica, prestigioso brand specializzato nella pizza alla romana del Gruppo Finiper Canova, si è affacciato nei giorni scorsi all’interno del Centro Commerciale Sarca a Sesto San Giovanni (MI).

Si tratta del dodicesimo negozio nell’area milanese, dove sono presenti, presso il Portello, anche l’headquarter per la Lombardia e la Scuola dei Mestieri. Dove vengono formati i nuovi dipendenti e dove, i pizzaioli più esperti, svolgono periodicamente i corsi di aggiornamento.

Si perché, oltre alla qualità del prodotto e all’attenzione per le esigenze della clientela, un altro punto di forza aziendale è quello della formazione.

Di tutti gli aspetti abbiamo parlato con Mauro Ornelli, Direttore Pizzerie Rom’antica.

Apertura numero 12

Con l’apertura numero 12 la presenza della vostra pizza alla romana diventa importante sul territorio milanese.

Buongiorno, siamo soddisfatti, principalmente perché i nostri locali nascono dalla richiesta dei clienti che gradiscono le nostre pizze, per loro abbiamo sempre offerte e promozioni. Gli altri 11 punti vendita sono in altrettante zone chiave della città: Via L. Canonica, Via Dante, Corso BuenosAires, Corso Porta Romana, Corso Genova, Corso XXII Marzo. E ancora Corso Porta Ticinese, Piazza Guglielmo Oberdan, Via dell’Orso, Via Paolo Sarpi e il Centro Commerciale Piazza Portello.

Sul territorio italiano siamo presenti anche in Emilia Romagna, Piemonte e Veneto con 58 punti vendita che presto saranno 60, tutti facenti capo alla proprietà e stiamo lavorando per arrivare anche al Sud, con un franchising ben organizzato.

Ci racconti la pizza Rom’antica.

Il segreto del successodel brand risiede nella cura e nella passione che caratterizzano ogni fase del processo produttivo: noi prepariamo la Pizza Romana in teglia con un impasto ad alta idratazione, un contenuto basso di lievito e una lunga lievitazione di minimo 24 ore fino a 30. In questo modo diventa croccante all’esterno e alveolata e leggera all’interno, ma soprattutto digeribilissima. E questo, unito all’altissima qualità degli ingredienti la rende amata e adatta a tutti, bambini compresi.

Per quanto riguarda i gusti?

Il nostro impasto è la base perfetta per valorizzare gli ingredienti che mettiamo nei topping che sono sia quelli tradizionali della pizza, che le varianti stagionali con verdure fresche e anche veri e propri piatti come la “Carbonara” la “Gricia” la “Cacio e Pepe” “L’Amatriciana”. Tutti gli ingredienti delle nostre ricette vengono lavorati “in casa”. Dalle verdure grigliate, alle creme di verdura, tutto viene cucinato nel laboratorio interno, non mettiamo sulle pizze nulla di già preparato.

Tutti i giorni sul banco ruotano circa 30 ricette, i consumatori scelgono di comporre il loro vassoio mixando i best seller, che proponiamo sempre, con i gusti stagionali che ruotano e vengono sostituiti, ogni mese si inserisce un gusto nuovo.

Quanti posti di lavoro ha creato la nuova apertura di Sarca?

Sono 12 i nuovi posti di lavoro fra contratti full-time e contratti part-time tutti con formazione interna aziendale, i nostri dipendenti diventano pizzaioli formati e anche cuochi, perché preparano ogni mattina tutte le ricette con ingredienti freschi.

Al Centro Commerciale Sarca ci sono posti a sedere?

Non ci sono posti privati di Rom’antica ma nell’area immediatamente adiacente ci sono tanti tavoli e posti ad uso dei clienti del centro commerciale, quindi è possibile consumare la pizza seduti ma ricordo che una delle prerogative di questo impasto è quella di mantenere la croccantezza anche una volta riscaldata a casa, sui nostri cartoni ci sono le indicazioni per gustarla in maniera ottimale.