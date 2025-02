Fratelli Coppola: la vera pizza napoletana è un affare di famiglia

Non è solo una pizzeria, Fratelli Coppola è un tempio della cucina partenopea a tutto tondo, però la pizza qui si fa seriamente, molto seriamente. Ciro Coppola, infatti, è una garanzia. Fiduciario per la Lombardia dell’Associazione Vera Pizza Napoletana (AVPN) difende e divulga, insieme a tutta la squadra, il valore della vera pizza napoletana preparata secondo il disciplinare.

Gli altri fratelli sono Katia e Antonio, uniti, solidali e intercambiabili, orgoglio di papà Umberto fondatore del primo locale del brand a Como, che li ha cresciuti con i valori della famiglia e del lavoro. Il trio ha messo le ali e, in pochi anni sono arrivati i locali di Como-Lago, Milano e Bergamo con una nuova apertura prevista fra poche settimane a Cantù-Asnate, anche questa con gli stessi riconoscibili arredi e colori ma soprattutto con la stessa professionalità del personale che viene formato direttamente dai Coppola, altro punto di forza dell’impresa familiare, che garantisce personalmente la coerenza e la continuità dell’offerta..

Scopriamola questa Pizza; acqua, farina, sale e pochissimo lievito di birra che viene lasciato lavorare per un tempo giusto, poi la stesura magistrale, ampia, il cornicione appena accennato e 35/36 centimetri di spettacolare “Ruota di carro” pronta ad accogliere gli ingredienti di alta qualità, con tutta la gamma di gusti classici e tante varianti originali, studiate, bilanciate, golose, tutte con il senso di valorizzare le migliori produzioni made in Italy, utilizzando anche presidi Slow Food.

Cotture perfette, alta digeribilità e presentazioni curate. Per tutti questi motivi, in casa Fratelli Coppola, si evitano le consegne delivery, una scelta dettata dal rispetto per il cliente e per il prodotto. L’asporto è previsto ma solo con ritiro direttamente dal locale.

Il menù della cucina è anch’esso un viaggio a Napoli che accompagna le pizze, con tutta la gamma di antipasti e di dessert, oppure offre un’esperienza completa dai primi piatti alle carni e al pesce con grande presenza dei vegetali che non mancano mai nel menù, anche nelle pizze. Molti piatti possono diventare veg con poche sottrazioni.

Nei locali dominano i colori che richiamano il mare e le ceramiche tipiche campane, poltroncine eleganti e comode, tavoli distanziati e insonorizzazione, l’accoglienza e il benessere dei clienti sono una priorità, così come le coccole che iniziano all’arrivo con un flùte di bollicine fresche e si concludono sempre con limoncello e meloncello offerti dalla casa.

Fratelli Coppola – Milano

Via Alfredo Cappellini, 23 – 20124 Milano MI

Tel: +39 02 6698 5006

Info su tutti i locali qui: www.fratellicoppola.net/#dovesiamo