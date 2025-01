Milano PerCorsi riporta i professionisti in presenza

Collegarsi per un evento formativo o una riunione è diventata ormai la nostra abitudine. Come tutte le abitudini il rischio è di considerarla la normalità. Ma la normalità, per i professionisti, è confrontarsi e mantenere relazioni che si nutrono di incontri in presenza che creano comunque un’energia diversa e molto più coinvolgente rispetto al freddo monitor.

Questi i motivi che hanno spinto Milano PerCorsi a riprendere l’attività in aula con i professionisti in occasione di un incontro di studio sulla Legge di Bilancio 2025.

Un incontro che si è svolto nella sala Colucci dell’Associazione Commercianti di Corso Venezia, 47 a Milano e che ha visto la partecipazioni di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.

In apertura dell’evento, il saluto del presidente nazionale dei commercialisti, dott. Elbano De Nuccio, che ha portato il saluto del Consiglio Nazionale e ha ricordato come la figura dei commercialisti è sempre più centrale nell’economia italiana.

Si sono, poi, susseguiti i saluti dell’avv. Massimo Molla, presidente di Italia Professioni, il dott. Giuseppe Bernoni, presidente di Bernoni Grant Thornton, il dott. Stefano Sfrappa, vicepresidente del Sindacato Italiano Commercialisti e il dott. Stefano Bottoglia vicepresidente del Centro Studi Castelli s.r.l. – Ratio.

Le relazioni tecniche sulla nuova legge di bilancio 2025 sono state affidate a Alessandro Pratesi, Saverio Cinieri, Pietro Latella e Renzo Radicioni che hanno affrontato temi riguardanti le misure a sostegno del reddito e riordino delle detrazioni, deduzione quote svalutazione e perdite su crediti e avviamento – DTA, rideterminazione valore terreni e partecipazioni, le misure di contrasto all’evasione fiscale, misure a favore delle famiglie, novità in materia di lavoro e gli Incentivi alle imprese.

Molto partecipato il momento dedicato alle domande dei presenti. Soddisfazione da parte degli organizzatori per un esperimento riuscito. L’appuntamento è ai prossimi incontri in aula.