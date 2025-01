Il commento di Luciano: 20a giornata di serie A

Buongiorno ai lettori, al via ieri la seconda tranche delle partite in calendario per la 20a giornata (tranne Monza-Fiorentina in posticipo stasera), dopo gli anticipi di venerdì e sabato. Attese alla risposta ai risultati di Atalanta, Milan e Juventus, il Napoli e l’Inter hanno dato ieri un colpetto di acceleratore alla loro classifica

Qua i cenni di cronaca e commento delle partite di ieri:

Genoa-Parma 1-0

Il Genoa di Patrick Vieira strappa tre punti che potrebbero essere preziosissimi, nell’economia dell’equilibrata disputa per la permanenza in Serie A. Il primo successo casalingo arriva nella ripresa grazie al gol di Frendrup, al termine di una partita estremamente solida, dove il Grifone riesce a inaridire le fonti di gioco della squadra di Pecchia.

Venezia-Inter 0-1

Dopo la delusione, ma più che altro rabbia per la sconfitta nel derby di Supercoppa Italiana, l’Inter riparte con una vittoria a Venezia in campionato. Vittoria strappata non senza difficoltà: i nerazzurri, privi di mezza squadra titolare, la sbloccano con Darmian al 16′ in tap in e sfiorano il raddoppio nella ripresa, durante la quale però rischiano di essere raggiunti in alcune occasioni dai tentativi di Doumbia, Busio (sul palo) e Pohjanpalo. Inzaghi manda in campo Asllani al posto dell’infortunato Çalhanoglu, e davanti vara la coppia Lautaro-Taremi con Thuram, ancora non al meglio, in campo da subentrato a metà ripresa. Riesce comunque l’Inter ad ottenere il risultato utile a raggiungere quota 43 punti, con la vetta sempre più a portata di mano. Di Francesco perde nel riscaldamento Altare per problemi alla schiena, e il sostituto Sagrado uscito al 26′ per guai muscolari. I veneti restano penultimi a quota 14, urgono interventi nel calciomercato invernale, ma non sarà impresa facile risalire una china che va facendosi sempre più ripida.

Bologna-Roma

Partita che si avvia abbastanza deludente, con i giallorossi che attaccano in ripartenza provando ad aggirare la pressione dei padroni di casa. La ripresa è tutta un’altra storia: la squadra di Ranieri e quella di Italiano ci regalano un pareggio spettacolare stile Premier League con occasioni, errori, gol, grandi giocate e molto altro. In ripartenza, grazie a una grande uscita palla al piede orchestrata da Pellegrini e Koné, i giallorossi trovano il gol del vantaggio che porta la firma dell’ex Saelemaekeres. Il Bologna però reagisce e trafigge la Roma, sempre con una ripartenza portata avanti dal duo Domínguez-Odgaard e conclusa con il gol di Dallinga. Dopo pochi minuti Koné causa calcio di rigore per un tocco con il braccio in area di rigore, e Ferguson non fallisce. La partita si scalda, e il colpo di scena arriva nell’ultimo minuto di recupero. Lucumí tocca con il braccio e causa calcio di rigore, l’arbitro Abisso lo assegna solo dopo aver visto le immagini del VAR. Dovbyk spiazza Skorupski e fa 2-2. Per la Roma, che non riesce a vincere in trasferta, è un punticino che evita un’altra settimana pesante, mentre il Bologna inanella un’altra beffa nel finale e la squadra di Italiano dovrà essere brava a reagire, perché la corsa all’Europa potrebbe non perdonare tali punti lasciati per strada.

Napoli-H.Verona 2-0

Conte di tornare provvisoriamente a +4 sui nerazzurri campioni d’Italia in carica (che hanno 2 partite da recuperare), e di portarsi Montipò, il Napoli insiste alla ricerca del raddoppio che trova al 61′ grazie a una prodezza di Anguissa. Molto positiva la prova di Neres, titolare nel tridente d’attacco al posto di Kvaratskhelia, ormai ufficialmente sul mercato. Gli azzurri ora sono attesi da tre partite che diranno molto sulle loro ambizioni e sul campionato in generale: nell’ordine affronteranno Atalanta, Juventus e Roma. Missione compiuta per il Napoli, che al Maradona batte il Verona grazie a un gol per tempo e risponde all’Inter , che nel pomeriggio aveva espugnato di misura il Penzo di Venezia: il quinto successo di fila consente alla squadra didi tornare provvisoriamente a +4 sui nerazzurri campioni d’Italia in carica (che hanno 2 partite da recuperare), e di portarsi a +5 sull’Atalanta . Sbloccata la partita dopo 5 minuti grazie a una sfortunata autorete di, il Napoli insiste alla ricerca del raddoppio che trova al 61′ grazie a una prodezza di. Molto positiva la prova di, titolare nel tridente d’attacco al posto di, ormai ufficialmente sul mercato. Gli azzurri ora sono attesi da tre partite che diranno molto sulle loro ambizioni e sul campionato in generale: nell’ordine affronteranno Atalanta, Juventus e Roma.

E’ tutto per la giornata 20, ovviamente ad eccezione del posticipo di stasera. Prima del prossimo turno, verranno recuperati in settimana gli incontri posticipati delle 4 squadre impegnate nella Supercoppa di Riyad, e venerdì 17 gennaio è in programma l’anticipo della 21a tra Roma e Genoa.

Buona settimana a tutti.