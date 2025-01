Il commento di Luciano: anticipi della 19a giornata di serie A

Buona domenica e buon anno a tutti i lettori, torna il campionato ma orfano delle 4 impegnate in Supercoppa, che avranno modo di recuperare il turno dal 14 al 15 gennaio prossimo. In attesa del derby della Madonnina in salsa araba tra le vincitrici delle semifinali, Inter e Milan osserveranno da Riyad gli sviluppi di questa giornata, che parte con 3 anticipi:

Venezia-Empoli 1-1

l primo match del 2025 tra lagunari e toscani si conclude in parità: al Penzo decidono le reti di Pohjanpalo (a segno al 5′ su un clamoroso pasticcio di Vasquez) e Sebastiano Esposito (32′) al suo settimo centro stagionale in campionato. I veneti di Di Francesco agganciano momentaneamente il Cagliari al terzultimo posto in classifica, a -2 dalla zona salvezza.

Fiorentina-Napoli 0-3

Conte e il suo Napoli ribadiscono la loro presenza costante ai vertici della classifica, in una serie A comunque spezzettata da rinvii, recuperi e posticipi per conciliare i numerosi impegni che affollano la stagione delle “altre”, ovvero quelle che lottano non solo per lo scudetto ma per le varie coppe europee e nazionali, dalle quali proprio i partenopei sono esclusi ma avvantaggiati sul piano delle energie fisiche e mentali. E difatti la trasferta di Firenze, complice anche una giornata non proprio brillante dei viola, conferma questa condizione favorevole per Kvaratskhelia & C. che si impongono autorevolmente con un secco punteggio e netta superiorità di gioco.

Nel primo tempo la sfida va a fiammate ed è equilibrata. I partenopei la sbloccano grazie a un gran gol di Neres, poi ci sarebbe il pareggio di Moise Kean, ma viene annullato dall’arbitro Manganiello per un tocco di mano dell’ex Juventus. Il VAR conferma la decisione presa in campo e i partenopei restano in vantaggio. La Fiorentina è viva ma nella ripresa paga l’inesperienza dei suoi giocatori. Matías Moreno stende ingenuamente Anguissa in area di rigore concedendo il penalty agli azzurri. Lukaku spiazza De Gea e raddoppia. Poco dopo la squadra di Conte cala il tris con McTominay, che sfrutta una spazzata pessima da parte di Comuzzo e non perdona de Gea.

H.Verona-Udinese 0-0

Al Bentegodi, dopo un primo tempo abbastanza sonnolento, la scena si ravviva nella ripresa, ma nessuna delle due squadre trova il gol, nonostante la superiorità numerica nel finale per l’Udinese, dopo l’espulsione di Serdar. Decisiva una parata di Montipò nel finale. Un punto a testa.

Il turno ultimo del girone di andata proseguirà oggi dalle 12,30 con Monza-Cagliari, poi Lecce-Genoa, Torino-Parma e in serata chiude il derby della capitale, Roma-Lazio. A domani quindi per i relativi commenti delle partite di oggi, buon pomeriggio!