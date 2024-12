Assolombarda-Spada: in Lombardia risultato superiore a oltre metà paesi Ue

“Voglio ricordare a livello nazionale il valore di 626 miliardi, un risultato importantissimo, ma soprattutto il risultato lombardo di 163 miliardi, nettamente superiore a più della metà dei paesi della Unione Europea“. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, a margine della ‘Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese’ all’Università Bocconi, in merito ai dati sull’export.

Per l’export dell’industria “abbiamo avuto momenti migliori, anche se quest’anno ci ha visto per la prima volta superare il Giappone, quindi diventare il quarto paese al mondo come paese esportatore – ha spiegato Spada -. Siamo leggermente in calo, ma speriamo in un recupero di fine anno per chiudere come abbiamo chiuso l’anno scorso”. Sui risultati raggiunti a livello regionale, Spada ha concluso: “Il nostro territorio nella sua diversificazione in tanti settori, anche quest’anno, ha performato bene”.