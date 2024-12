I Rettori Lombardi battono cassa col Governo che ha assegnato loro più risorse

In un Convegno organizzato dal PD in Regione Lombardia, alcuni Rettori di importanti Atenei milanesi, forse ansiosi di tenersi buone quelle minoranze studentesche politicizzate manovrate dal PDi, hanno lamentato una carenza di fondi per le Università. Giovanna Iannantuoni rettore della Bicocca ha lamentato che Italia investe di meno in Università fra i paesi OCSE. Marina Brambilla, Rettore della Statale , ha lamentato la insufficienza di Fondi per il Diritto allo Studio erogati dalle Regioni. Donatella Sciuto, Rettore del Politecnico, ha puntato il dito sulle previsioni di stanziamento per residenze e mense, una volta finiti i fondi PNRR.

Sono evidenti strumentalizzazioni.

La sinistra smetta di sventolare la bandiera del diritto allo studio cercando di fare propaganda politica sulla pelle degli studenti. La verità è che su borse di studio, housing e sostegno ai giovani il Governo e il Ministro Bernini in due anni hanno realizzato quello che la sinistra non è stata mai in grado di fare. Spiace e stupisce che i rettori delle Università lombarde prestino il fianco alla più becera propaganda politica raccontando una realtà parallela al vero.

Contrariamente a come vorrebbero fare credere la sinistra e certi piagnistei dei Rettori, il sistema universitario italiano è in salute e pienamente sostenibile, come dimostrano i bilanci degli atenei, tutti in attivo. Gli investimenti sul diritto allo studio, come ad esempio la cifra record di 880 milioni di euro per le borse di studio, e una nuova e più razionale regolamentazione della didattica a distanza smentiscono miseramente certe narrazioni.

Duomino