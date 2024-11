Via Pedroni, incendio in officina: nessun ferito, sul posto anche tecnici Arpa

Grande impegno per i vigili del fuoco nella notte per un incendio divampato in un’officina di via Lisiade Pedroni 15, che ha coinvolto uno stabile di due piani. L’intervento è iniziato intorno alle 21.30. I Vigili del Fuoco del Comando di Milano sono intervenuti con circa 10 mezzi. Dieci le persone evacuate a causa del fumo, nessuno è rimasto ferito.

Nelle prime ore della mattina sono intervenuti sul posto anche i tecnici di Arpa Lombardia, l’Agenzia regionale per l’Ambiente. Il rogo ha avuto origine, secondo la ricostruzione dei Vigili del Fuoco, da una carrozzeria di circa 200 mq interessando dapprima l’officina e poi il magazzino di circa 400 mq, al piano interrato. All’interno sono presenti prodotti vari costituiti in prevalenza da gomme e materiali legnosi. Le caratteristiche dell’incendio e le condizioni sono favorevoli ad un accumulo degli inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera. Da qui l’intervento di Arpa. Sono in corso accertamenti con strumentazione mobile (PID e Fiale dragger) intorno alla zona nei pressi degli insediamenti presenti. La squadra Contaminazione Atmosferica dell’Agenzia ha in corso ulteriori verifiche.

Aspirante giornalista, ho iniziato a scrivere a 17 anni e, ancora oggi, porto avanti la straordinaria passione per il giornalismo. Per Milano Post mi occupo di cronaca, specialmente nel campo della politica. A giugno 2024 sono approdato a Libero, occupandomi degli stessi temi di Milano Post e provando a smontare l’ipocrisia dell’informazione di sinistra. Fondatore del movimento culturale e identitario MilanoSocialeIdentitaria. Tesserato di Gioventù Nazionale, con i suoi aderenti condivido ideali di una destra sociale che non campeggiano in nessun altro partito.