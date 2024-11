Il commento di Luciano: posticipi della 11a giornata di serie A

Buongiorno ai lettori, chiusa ieri l’undicesima giornata di serie A, con tre posticipi:

Parma-Genoa 0-1

Lo scontro salvezza viene vinto dal Grifone: decisivo un gol a 10 minuti dalla fine dell’ex Sassuolo, che in precedenza aveva colpito un palo. In classifica è aggancio proprio ai ducali. Esordio per Balotelli, che entra all’86’ e si fa ammonire poco dopo (avrà perso il pelo, ma il vizio è rimasto intatto).

Como-Empoli 0-1

L’Empoli di D’Aversa si aggiudica lo scontro salvezza contro il Como di Fabregas. A decidere la contesa, il tiro angolato di Pellegri al minuto 47. Toscani alla terza vittoria in campionato, la prima in casa (che coincide anche col primo gol casalingo) e a 14 punti in classifica. Terzo ko di fila per i lariani.

Lazio-Cagliari 2-1

Terza vittoria consecutiva per la Lazio, che regola i sardi all’Olimpico. Avanti subito con Dia dopo due minuti, la squadra di Baroni si fa raggiungere al 41′ da Luvumbo. Nella ripresa Zaccagni entra e risolve segnando su calcio di rigore. Partita contraddistinta anche dai due espulsi in casa Cagliari: Mina e A