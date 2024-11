Il commento di Luciano: anticipi della 11a giornata di serie A

Buona domenica ai lettori, ieri 3 gli anticipi della giornata 11 di serie A, raccontiamoli

Bologna-Lecce 1-0

Seconda vittoria di fila per il Bologna al Dall’Ara, piegata solo nel finale la resistenza di un solido Lecce: a decidere, un’incornata di capitan Orsolini all’85’ su cross di Miranda. Spezzato l’incantesimo che non vedeva vincere i rossoblu davanti ai propri tifosi da ben sette mesi: risaliva addirittura all’1aprile scorso l’ultimo successo (3-0 sulla Salernitana). Grande emozione anche per il ritorno in campo di Ferguson dopo il lungo stop per infortunio: il centrocampista scozzese, entrato al minuto 82 al posto di Freuler, è stato accolto da una vera e propria ovazione e ha trovato anche il modo di mettere lo zampino nell’azione del gol. Il Lecce di Gotti torna a casa con l’amaro in bocca, pagando a caro prezzo forse l’unica disattenzione difensiva.

Udinese-Juventus 0-2

La squadra di Motta ritrova il successo al BluEnergy Stadium di Udine. Le reti nel primo tempo: autogol di Okoye dopo il palo di Thuram, rete di Savona dopo il palo di Yildiz. Una prova sicuramente incoraggiante e convincente quella della squadra di Motta, che ha trovato il vantaggio anche se con la sfortunata collaborazione del portiere friulano, e poi ha gestito, rischiando il giusto contro l’Udinese. La classifica migliora almeno temporaneamente, friulani pericolosi nel finale con Lucca (traversa). Tre punti pesanti e importanti per i piemontesi.

Monza-Milan 0-1

Anche il Milan, al pari della Juventus, ritrova il successo, ma non ancora il resto. Sovrastato dal Monza per buona parte del primo tempo, ha subito una serie di attacchi con palle clamorosamente sprecate dagli attaccanti brianzoli e altri salvati miracolosamente dal portiere Maignan. Una prova abbastanza incolore, preoccupante in vista di un impegno in Champions ben più gravoso, contro il Real Madrid di Ancelotti.

Subito brivido per il Milan, dopo otto minuti di gioco con il gol di Dany Mota, poi annullato per un precedente fallo di Bondo su Theo Hernandez. Da lì, il Monza prende fiducia, trascinato da uno scatenato Maldini, che prima guadagna una punizione al limite e poi spreca un’occasione preziosa su assist di Pedro Pereira.

I rossoneri appaiono in difficoltà, poco incisivi sotto porta e traballanti in difesa. Monumentale Maignan che salva i suoi, respingendo un’incornata pericolosa di Pedro Pereira. Nell’avanzare dei minuti, resta minaccioso sulle fasce il Monza e, nel finale, il solito Maldini colpisce un palo, sebbene la posizione di fuorigioco di Djuric vanifica l’azione. Nonostante le difficoltà, sono gli uomini di Fonseca a sbloccare il match. I rossoneri colpiscono in contropiede contro un Monza disunito, con la rete di Rejnders che porta i suoi in vantaggio all’intervallo. Nella ripresa, il Monza fatica a uscire e a mantenere ordine in difesa, lasciando più spazio al Milan, che approfitta anche alla stanchezza dei brianzoli. Tenta un’ultima reazione con D’Ambrosio, ma è decisiva la lettura difensiva di Theo. Finale un po’ in affanno per i padroni di casa, che indubbiamente hanno speso molto specie nel primo tempo e avrebbero meritato il gol ma, alla fine, ha sempre ragione chi lo fa.

A questi anticipi, faranno seguito oggi alle 12,30 Napoli-Atalanta, poi Torino-Fiorentina, H.Verona-Roma, e in chiusura Inter-Venezia. Giornata che si concluderà domani con i posticipi tra Parma-Genoa, Empoli-Como e Lazio-Cagliari.

Buon pomeriggio!