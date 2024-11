Il commento di Luciano: posticipi della 10a giornata di serie A

Buongiorno a tutti. Ultime 3 partite, ieri, a chiudere la decima giornata di campionato:

Genoa-Fiorentina 0-1

Al Ferraris vince ancora la squadra di Palladino: sesto successo di fila tra tutte le competizioni. Decidono la rete di Gosens nella ripresa e le due grandi parate di De Gea. Non è bastato lo sforzo finale dei liguri, murati dalle prodezze di un portiere in giornata di grazia. La viola supera la Juventus ed è terza a pari dell’Atalanta. Rossoblù ultimi.

Roma-Torino 1-0

Ai giallorossi di Juric serviva una vittoria, e vittoria è stata, seppur con l’ennesima prestazione poco convincente. Basta un gol di Dybala alla Roma per avere ragione di un brutto Torino e guadagnare tre punti preziosissimi soprattutto per il tecnico Juric, che resterà almeno fino alla sfida di domenica con il Verona salvo impronosticabili ribaltoni. L’1-0 nasce da un brutto errore nel primo tempo di Linetty, che spalanca alla Joya il varco giusto per depositare in rete un pallone pesantissimo. La vittoria è il primo passo per una risalita che, al netto dell’incertezza sia tecnica che societaria, resta comunque complicata sotto tutti i punti di vista.

Partita rocambolesca al Sinigaglia, dove la Lazio passa alla garibaldina. Castellanos e Pedro aprono le danze nel primo tempo, Mazzitelli accorcia per il Como con un gran gol in rovesciata. Entrambe le squadre in 10 per i rossi a Braunoder e Nuno Tavares. Patric, di nuovo Castellanos e Tchaouna chiudono la pratica nel finale. Quarta vittoria nelle ultime 5 partite per la Lazio.

Chiusa la decima, il campionato inaugurerà la successiva sabato 2 novembre con 3 anticipi: Bologna-Lecce, Udinese-Juventus e Monza-Milan.

Arrivederci a domenica per i relativi commenti.