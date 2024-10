Torna la grande musica in periferia!

Domenica 20 Ottobre ore 16:00, presso la Chiesa dei 4 Evangelisti ( via Pezzotti, 53 – Milano), l’ass. “Art & Music Insieme”, organizza un bel pomeriggio di grande cultura, con musica lirica , brani e duetti d’opera e operetta e classici napoletani. Si esibiranno il soprano Katerina Adamova, il tenore Vitaliy Kovalchuck, accompagnati al pianoforte dal M. Loris Peverada. Ospite il baritono Eugen Secobeanu.

Il concerto è portato alla cittadinanza da Art&Music Insieme, pluripremiata Associazione che opera in tutto il territorio milanese. Il programma del pomeriggio è estremamente variegato: si passerà da arie liriche fino ai più grandi successi della canzone napoletana. Ogni appuntamento vede un diverso assortimento musicale. Come tutti i grandi artisti, in particolare Paganini, nemmeno loro amano ripetersi.

I concerti sono seguiti fedelmente da centinaia di persone, per cui si raccomanda di prenotarsi. È capitato talvolta che qualcuno dovesse rimanere fuori!

Per info e prenotazione:

cell.3498609353

mail: artemusic.insieme@gmail.com

Durante il concerto sarà possibile godere delle opere del M. Michell Campanale, esposte nella Chiesa e accessibili gratuitamente. Qui una sua breve presentazione:

“L’arte di MICHELL e’ pura, autentica e autodidatta. Il maestro esordisce a soli 11 anni, durante la sessione scolastica 1981/82, partecipando a un concorso artistico interno delle scuole medie inferiori, con una straordinaria estroflessione su rame a colori a smalto, raffigurante una marina, una spiaggia, a fine di una giornata di pesca, che desto’ lo sconcerto dei docenti e dei genitori, valendogli il primo posto al concorso con l’opera sopra citata, che l’artista conserva gelosamente, rinvenuta negli archivi della scuola media inferiore Giovanni XXIII di Ruvo di Puglia (BA), tornata poi in possesso dell’autore dopo lunghe trattative con il Provveditorato Scolastico locale, esposta attualmente al Palazzo di Giustizia di Milano.

Ma il percorso evolutivo delle precoci talentuose attitudini dell’artista, si interromperanno nella prima adolescenza, causa tormentate vicissitudini familiari. Per cui il giovane artista sara’ dedito prima alle attivita’ commerciali, poi alla vita militare, che lo strappera’ dolorosamente appena ventenne alla sua terra d’origine, per trapiantarlo nella caotica quanto per lui produttiva vita milanese, per esplodere quindi in tutta la sua espressivita’ anni dopo, con una serie di eventi e impegni artistici. Qui di seguito alcune tappe di maggiore rilievo.”