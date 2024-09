I racconti di Capitan U 1947: E piove…governo ladro?

Cari amici, il vostro Capitan U è un po’ giù … e fa pure rima. Ciò che sta succedendo nel mondo è la causa principale del mio malessere, e penso che sia motivo di apprensione per tutti. Ma quello che mi intristisce ancor di più e mi fa adirare, per non dire altro, è che l’origine e colpa di tutto ciò sia anche nostra, e, non solo a livello italiano, ma mondiale. La partecipazione dei cittadini alla formazione politica di ogni Stato è spesso marginale, nel senso che in pochi vanno a fondo nell’analisi e nel dare importanza alla partecipazione al voto quando è il momento di decidere il futuro di tutti: o disertano le urne asserendo che tanto sono tutti uguali o votano per simpatia o, peggio ancora, per ideologia di appartenenza a qualche partito.

Non va bene! In questo modo si diventa carnefici del futuro proprio e collettivo, affidandosi alle mani dei grandi manovratori che ci considerano e trattano per quel che, secondo loro, ci meritiamo: poco o niente, in quanto retrogradi ed insignificanti burattini da manovrare a piacimento, perché portatori di un bell’anello al naso sempre ben in vista.

SVEGLIA!!!

Quello che sta accadendo non è solo colpa del cambiamento climatico o del governo, ma dell’incuria di chi ben dovrebbe assolvere al proprio dovere: bisogna curare il territorio e destinare i fondi stanziati alla pulizia dei fiumi e non ad altro, per evitare la rottura degli argini e gli allagamenti conseguenti devastanti causati da piogge torrenziali, sempre in agguato perché ormai incontrollabili e fuori da ogni schema precedente.

Mi ricordo nel novembre del 2014, quindi dieci anni fa quando non si parlava ancora di cambiamento climatico causato dall’uomo, (benché fosse già naturalmente in atto da molti anni) e l’ideologia verde ne approfittava e imperava. Mi ero da poco trasferito a Chiavari, quando in una notte cadde l’acqua di un anno, si disse, e i torrenti Entella, Sturla e Rupinario esondarono, allagando la città, causando danni gravissimi, specialmente il Rupinario, del quale, si raccontò, che tempo prima, i “verdi” avessero costretto a ributtare nel torrente gli alberi che erano stati tagliati dai contadini seguendo antiche tradizioni che imponevano di tenere sempre puliti gli argini, perché, secondo loro, la natura non va mai stravolta dall’uomo … davvero? … Ecco il risultato!

Sono passati dieci anni da allora ma, come si vede, il risultato è ancora lo stesso, città completamente sommerse. Unica differenza sta nel fatto che i “verdi” si sono evoluti e messi al passo, seguendo precise istruzioni ricevute direttamente dalla scienza, la loro: “il cambiamento climatico è causato solamente dall’uomo”, per cui bisogna lasciare spazio esclusivamente ad energie pulite, indipendentemente dal fatto che tutta l’Europa inquini meno del 7% totale, e che chi offre l’energia pulita contribuisca ad inquinare per il restante 93%, creando, però, i presupposti per guadagni e speculazioni impressionanti a favore di chi sul cambiamento climatico ci marcia, nascondendo molte verità, come quella del famigerato “buco dell’ozono”, che da anni si sta chiudendo in modo ciclico e naturale.

Dietro la collina … chissà cosa ci sarà?

Immaginiamoci, ora, tutti davanti ad una sconfinata collina che rappresenta il presente, al di là della quale, però, è scritto il nostro futuro. Io ho cercato di immaginarlo nel 1980 con una canzone dal titolo “Dietro la Collina”. Raccontavo di un quesito che mi martellava giornalmente nel cervello, chiuso dalle sbarre di una realtà che imprigionava la fantasia. Chiedevo disperatamente che qualcuno mi aiutasse ad aprire qualche varco nelle infinità di incognite prima che la noia e lo sconforto mi uccidessero. Immaginavo anche la mia casa e mia moglie che pazientemente mi assecondava e mi accoglieva dolcemente, domandandomi, fino a quando? E alla fine immaginavo o “il peggio”, l’incontro con un mostro aggressivo con due teste che mi avrebbe divorato, o” il meglio”, un cambiamento improvviso ed eccitante, come un viaggio nello spazio fino ad atterrare sulla luna … ma i miei quesiti rimanevano insoluti allora, come lo sono adesso.

Vi ho dedicato questo video, registrato dalla mia paziente moglie che non ha mai desistito nel restarmi accanto, indipendentemente dagli eventi, e ad infondermi energia rigeneratrice e speranze positive. Con questo brano, che ho registrato “di botto” e in modo naturale, vi saluto sperando di infettarvi con la mia rinnovata fiducia nel futuro, ritrovata al termine di questo mio racconto.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)