La grande Milano – Dimensione Smart City – Il nuovo evento de il Giornale

Oggi, 25 settembre, a Milano lo speciale evento dedicato alla città che, più di altre, incarna il dinamismo economico e sociale. Grandi ospiti e interviste condotte da alcune delle più apprezzate firme de Il Giornale

Immaginare la città del futuro con lo sguardo alla metropoli italiana che, più di altre, incarna il dinamismo delle trasformazioni urbane. Guardare a Milano come a un paradigma ancora aperto, diviso tra l’ideale concezione di modernità e le esigenze di chi vive ogni giorno la città, le sue dinamiche, le sue complessità. Nell’ambito delle celebrazioni per il proprio cinquantenario, il Giornale continua il suo viaggio itinerante lungo l’Italia che produce, investe e sogna in grande. Oggi, mercoledì 25 settembre, uno speciale evento organizzato dalla testata racconterà “La grande Milano – Dimensione Smart City”, offrendo al pubblico uno sguardo particolareggiato sulla capitale industriale e finanziaria del Paese, attraverso la voce di alcuni suoi protagonisti.

Al Circolo Filologico Milanese di via Clerici 10, nel corso di un’intera mattinata di dibattiti e interviste, alcune prestigiose firme del quotidiano dialogheranno con imprenditori ed esperti di economia per capire quale avvenire attende la città della Madonnina, polo nazionale della moda e del design nonché sede della Borsa Italiana. L’evento, che ha come partner A2A, Autostrade per l’Italia, Banco BPM, Enel, Eni, Fondazione Fiera Milano, Banca Generali, Gruppo FS e Tim, avrà inizio alle 9.30 e proseguirà fino alle 12.30 secondo un’ormai collaudata e stimolante formula.

A fare gli onori di casa sarà, come sempre, il direttore responsabile de il Giornale, Alessandro Sallusti. Poi l’introduzione con intervista di Giannino della Frattina, capo della redazione di Milano de il Giornale, a Stefano Boeri, architetto tra i più noti, che ha regalato alla città ambrosiana il Bosco Verticale, prototipo di biodiversità urbana.

Il microfono passerà quindi a Hoara Borselli, conduttrice di un panel dedicato proprio a Milano tra presente e futuro. Tra aspettative, paure, criticità e opportunità da cogliere. Come sarà domani il capoluogo lombardo? Italiano o europeo? Per tutti o per pochi? La giornalista inoltrerà questi interrogativi ai manager di alcune grandi aziende che proprio a Milano operano, investono e offrono servizi: Marco Frattini (Head of Integrated Marketing B2B and B2G di ENEL), Pierluigi Monceri (Direttore Regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo), Enrico Pazzali (Presidente di Fondazione Fiera Milano) e Valentina Tamburini (Head of Strategy di A2A)

All’evento organizzato dal Giornale, il racconto di Milano passerà poi attraverso gli occhi di due grandi fotografi che nel tempo hanno immortalato la città e i suoi cambiamenti: Elena Galimberti e Giovanni Hänninen. A intervistarli sarà la curatrice Barbara Silbe. Abituati a raccontare i tanti volti di Milano, i due fuoriclasse dello scatto ci faranno comprendere le evoluzioni nel tempo, le abitudini e le possibili le proiezioni future della città. Stefano Zurlo, inviato de il Giornale, cercherà poi di addentrarsi nell’equazione politica e sociale che regola le scelte strategiche di una città in continuo movimento. È una questione di scelte e di possibilità, di sfide nelle quali la tecnologia ha un ruolo decisivo nel riuscire ad anticipare i tempi. Nel corso del panel, assieme ad alcuni ospiti di primo piano Zurlo affronterà il tema dei costi economici e ambientali del progresso, ma anche delle consapevolezze e del coraggio che certe trasformazioni richiedono. Perché ascoltare i profeti della decrescita non è mai una buona idea, soprattutto in una città che ha sempre seguito l’innovazione come una stella polare. A dialogare sul tema saranno Marco Aldeghi (Responsabile Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM), Luigi Arcozzi (Responsabile Mobility & People retail services and Cards di ENILIVE), Andrea Gibelli (Presidente di Gruppo FNM) e Lorenzo Rossi (AD di Movyon).

Le conclusioni saranno affidate al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, protagonista da quasi vent’anni delle grandi trasformazioni che hanno portato la città a rappresentare l’Italia nel panorama delle grandi metropoli europee. Sarà una mattinata di confronto e di idee, ma sempre nello stile che da cinquant’anni rende il Giornale unico e ben distinguibile nel panorama informativo.