Innovativo regolamento case popolari è in fase di approvazione da Regione Lombardia: Fials anticipa novità e ne approva contenuti

La Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (FIALS) di Milano esprime il suo pieno sostegno alla proposta di innovativa modifica del Regolamento Regionale n. 4/2017, attualmente in fase di approvazione, che riconosce la rilevanza sociale dei lavoratori della sanità pubblica tra i criteri di assegnazione degli alloggi popolari.

La proposta di introduzione dell’articolo 14, comma 1, lettera f bis, intende identificare come categoria di “particolare e motivata rilevanza sociale” i nuclei familiari con almeno un componente attivo nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in Lombardia. Questo intervento rappresenta un passo avanti per migliorare l’accesso alle risorse abitative, riconoscendo finalmente l’importanza dei professionisti della sanità che, nonostante il loro ruolo essenziale nella tutela della salute pubblica, affrontano spesso difficoltà nel mercato immobiliare, in particolare nelle grandi città come Milano.

Il Segretario Generale di FIALS Milano, Mauro Nobile, ha dichiarato: “Accogliamo con favore questa proposta normativa, stimolata da una mozione del Consigliere Regionale Bestetti, che riflette il valore fondamentale dei lavoratori della sanità e risponde alle loro esigenze reali, soprattutto sul fronte dell’abitazione. Ora, auspichiamo che la Regione Lombardia proceda celermente verso l’approvazione e l’attuazione di questa misura, per fornire un concreto supporto ai nostri professionisti.”

FIALS Milano sottolinea inoltre che questa modifica è il frutto di un costruttivo dialogo tra istituzioni e rappresentanti dei lavoratori. Si spera che, una volta approvata, possa costituire un precedente per interventi futuri a favore di altre categorie socialmente rilevanti, già incluse nel piano annuale della Regione Lombardia.