A Milano torna Micam: le calzature provano ad allontanare la crisi

Una rinnovata attenzione ai giovani per una filiera che punta a coinvolgerli in ogni fase della produzione, più spazi per valorizzare la creatività anche attraverso esperienze multisensoriali, nuovo layout per agevolare il flusso dei visitatori, una potenziata presenza di buyer internazionali. Così Micam Milano, il salone internazionale della calzatura, fino al 17 settembre, si prepara ad accogliere buyer da oltre 60 Paesi. Con 932 brand, di cui 475 italiani e 457 internazionali, provenienti principalmente da Spagna, Turchia, Brasile, Portogallo, Germania, Micam guiderà gli operatori del comparto alla scoperta delle nuove tendenze, delle nuove tecnologie per produttori e retailer con il meglio delle calzature per la primavera estate 2025. Il periodo per il comparto non è facile: il primo semestre si è chiuso con una flessione sia nel fatturato (-9,1%) che nell’export, sceso dell’8,5% in valore e del 6,8% in quantità nei primi 5 mesi. Questo dato va letto alla luce del fatto che l’85% della produzione è destinata all’estero. Solo nel primo trimestre 2024 il venduto all’estero è stato di 6 milioni di calzature in meno con i mercati extra-UE scesi nel complesso del 15%, a fronte di un più contenuto -4,1% a valore dell’Unione europea. Nella Ue, Francia e Spagna, malgrado cedano in quantità, crescono a valore (+1,7% e +8,5% rispettivamente sul primo trimestre 2023). Uniche macroaree a sperimentare un incremento rispetto al 2023 sono il Far East (+4,3%) e il Medio Oriente (+14,1%) dove più forte è tradizionalmente la presenza delle griffe di alto livello.

“Micam da sempre sostiene il comparto calzaturiero che rappresenta una delle colonne portanti del made in Italy e promuove l’immagine del nostro Paese sul piano internazionale, contribuendo alla crescita dell’economia – afferma Giovanna Ceolini, presidente di Micam e Assocalzaturifici – Nonostante il periodo di grande incertezza Micam cresce sia nel numero degli espositori che in quello dei marchi rappresentati, soprattutto quelli esteri. Muovendosi tra innovazione tecnologica, evoluzione degli stili e tradizione manifatturiera, Micam è una vetrina unica e un appuntamento imprescindibile per conoscere lo stato dell’arte del settore a 360 gradi. Qui a Milano, non solo si dettano i trend del comparto ma si scrive il presente e il futuro delle calzature”. Torna Emerging Designers un’iniziativa che ogni anno lancia nel mondo del calzaturiero dodici nuovi talenti impegnati a proporre le loro collezioni a Micam. Tre aziende innovative, invece, saranno protagoniste dello spazio StartUp realizzato grazie alla collaborazione con Ita e Maeci: si tratta di Supermateria, azienda di Firenze, Why only white (WoW) trasforma il design e l’esperienza del cliente con la tecnologia all’avanguardia della Realtà Aumentata Spaziale (Sar) e Unflock iniziativa di tre giovani startupper profondamente consapevoli dell’impatto ambientale significativo dell’industria calzaturiera.