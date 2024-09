I 100 anni dell’Autostrada A8 Milano – Varese, la prima al mondo

Il 21 settembre 2024, gli Automobile Club di Milano e di Varese, insieme ad Autostrade per l’Italia, celebreranno il centenario dell’Autostrada Milano – Varese (A8), la prima autostrada al mondo. Il programma delle iniziative è stato presentato ieri mattina presso la sede di Aci Milano, alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, del presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, del presidente di Automobile Club Varese, Giuseppe Redaelli e de direttore Comunicazione e Marketing di Autostrade per l’Italia, Gregorio Moretti.

La celebrazione istituzionale di un simbolo del progresso italiano intende sottolineare non solo il valore storico di un’opera pionieristica, ma anche la capacità visionaria di coloro che, come l’ingegner Piero Puricelli, immaginarono un’epoca in cui l’automobile sarebbe diventata il motore del cambiamento sociale, economico e culturale. A cento anni di distanza è fondamentale ricordare quanto la costruzione della prima autostrada sia stata una pietra miliare nello sviluppo della mobilità moderna. La ‘A8’ è l’unica autostrada italiana a vantare 5 corsie, simbolo di un’evoluzione costante al servizio degli automobilisti.