Il progetto “VOCI” arriva al Monastero del Carmine di Bergamo

VOCI. È questo il titolo del progetto espositivo, curato da Paola Tognon, aperto al pubblico dal 25 maggio al 30 giugno 2024 al Monastero del Carmine di Bergamo. L’idea è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Contemporary Locus, associazione nata a Bergamo nel 2012, il Teatro Tascabile di Bergamo e HG80 impresa sociale. I motori del progetto sono proprio le voci di tre artiste di fama internazionale: Lara Almarcegui, Elena Bellantoni e Francesca Grilli. Esse daranno vita a coralità, video-installazioni, fotografie e sculture, con cui interpreteranno alcune tra le tematiche più sensibili del mondo odierno: ambiente, rivolte sociali e isolamento relazionale. Il tema dell’ambiente viene analizzato da Lara Almarcegui, artista spagnola che, per anni, ha lavorato in diverse aree urbane. La sua opera prende il nome di EXPLORATION RIGHTS, ATESINO SUPERVULCANO, Lagorai Mountain Range, che si concentra sullo sfruttamento del sottosuolo. Le rivolte sociali e politiche vengono invece raccontate da Elena Bellantoni, attraverso il progetto On The Breadline, con un’installazione video che, per la prima volta, viene presentata al pubblico. Un’opera che ha vinto anche la IV edizione dell’Italian Council, grazie a un anno di lavoro dell’artista in diversi paesi, come Serbia, Grecia, Turchia e Italia. Infine, la tematica dell’isolamento sociale e relazionale viene raccontata da Francesca Grilli, grazie alla performance Record e alle fotografie della serie Hand. Quest’ultima raffigura immagini inaspettate e iconiche, matrici di un’esperienza comunitaria. Record, invece, ospita un coro di tre giovani, i quali si basano su un testo che nasce dallo scambio con un giovane ragazzo hikikomori, con il quale l’artista ha comunicato per oltre un anno. L’esposizione VOCI prevede il coinvolgimento dell’intero territorio: workshop, momenti di incontro e di conversazione con le artiste, pratiche e, infine, sezioni volte all’accessibilità dei contenuti.

Aspirante giornalista, ho iniziato a scrivere a 17 anni e, ancora oggi, porto avanti la straordinaria passione per il giornalismo. Per Milano Post mi occupo di cronaca, sperando, un giorno, di potermi occupare di cronaca politica.