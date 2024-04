Da cittadino che osserva dal di fuori devo confessare che una certa tristezza, mista a rabbia, mi assale nel constatare che alla fine sono sempre i giovani, suggestionati e manovrati dall’alto, a metterci la faccia nel bene e nel male. Nei vari Tg ho ascoltato studenti in comizio con dichiarazioni ricolme di un antisemitismo rancoroso che mai avrei immaginato di rivivere in pieno 2024. Purtroppo, una certa politica versa benzina su animi infiammabili con concetti mirati e capaci di rivoltare i fatti. La violenta reazione israeliana al subito massacro del 7 ottobre non viene raccontata come uno smisurato eccidio ordinato per vendetta dal primo ministro Netanyahu, bensì come un “genocidio” in atto del popolo palestinese voluto e perpetrato dall’intera comunità ebraica. Questo è il cerino che accende di furore gli animi di alcuni giovani, risveglia l’antisemitismo, e diventa spunto di violente manifestazioni e di ulteriore odio e rancore da versare. E così, crudeli massacratori e stupratori diventano eroici rivoluzionari di Hamas, organizzazione politica islamista, sunnita e fondamentalista che nello statuto del 1988 ha sancito come obbiettivo esplicito la cancellazione dello Stato di Israele. Insomma, una trasfigurazione della realtà con conseguente violenza e ritorsioni infinite.

Nella puntata del 1° aprile di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro, ho ascoltato il giornalista Toni Capuozzo che con nostalgia ricordava le manifestazioni di un nascente ’68 che da Torino aprivano la strada della contestazione e di un movimento che avrebbe cambiato il mondo nel pensiero e nei comportamenti. Ricordava come fossero diverse quelle assemblee e richieste se rapportate a quelle degli studenti universitari di adesso, che si impongono autoritariamente su Rettori e professori accondiscendenti. Caro Capuozzo, permettimi il tono amichevole in quanto ti seguo e ti stimo molto, non è cambiato molto da allora! Gli studenti eseguono ciò che viene ordinato dall’alto, esattamente come allora. E te lo dice uno che quegli anni li ha vissuti sulla sua pelle in prima persona, partendo dall’Istituto Tecnico Luigi Einaudi di Torino e Quintino Sella, che frequentava, già agli albori del 1964.

Anche tu, Toni, eri un giovane attivista rigonfio di certezze ed entusiasmo quando, dal 27 novembre al 27 dicembre del 1967, veniva occupato Palazzo Campana, sede della Facoltà Umanistica di Torino. Il sottoscritto, però, aveva già capito tante cose molto prima e non mi ero riscaldato più di tanto. Già a metà anni ’60 non mi ero fatto attrarre dalle lusinghe degli studenti universitari interessati alle mie prime assemblee di classe e manifestazioni susseguenti, per farmi entrare nel loro pensiero ideologico ispirato dall’alto, dal Partito Comunista di allora. La mia libertà di opinione era più importante.

E ricordo anche che in seguito avevo condotto da solo la mia battaglia come cantautore scalando le classifiche internazionali con la canzone pacifista “Chitarre contro la Guerra” nel 1966, e scrivendo “Il Cammino di Ogni Speranza” nel 1967, interpretato al Festival di Sanremo da Caterina Caselli e Sonny&Cher: un brano premonitore della grande delusione che sarebbe seguita alla caduta dei sogni e della speranza in un reale cambiamento: lo avevo capito, rifiutando le allettanti prospettive che mi venivano offerte direttamente anche dai grandi manovratori, venditori di ideologie paritarie, ma spesso accompagnate da tasche rigonfie di soldi: le loro!

Cari amici, grazie se siete arrivati in fondo al mio racconto anche questa volta. Dio ci ha donato un mondo straordinaria pieno di storia, emozioni e cose e luoghi bellissimi. Non permettiamo che tutto ciò venga distrutto dall’ “egoismo di pochi e l’ignorante rassegnazione di tanti”:

BASTA CON L’ODIO, AMIAMOCI!

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)