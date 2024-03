Identità Golose nasce nel gennaio del 2005 come il primo congresso italiano di cucina d’autore, pasticceria, mixology e servizio di sala, ideato da Paolo Marchi: da ormai quindici anni, con l’organizzazione di MAGENTA Bureau, accoglie sul palco i più grandi professionisti della cucina e della pasticceria, italiani e internazionali. Cuochi che sanno dare un’impronta originale al proprio lavoro, nel campo della tradizione e lungo i sentieri della creatività.

Sarà una tre giorni (dal 9 all’11 marzo) ricca di talk show, lezioni e degustazioni imperdibili con 155 relatori, 85 masterclass e 10 approfondimenti tematici.Il tema dell’edizione 2024 è Non esiste innovazione senza disobbedienza: la rivoluzione oggi.

Piatto simbolo di questa edizione (nella foto) i Ravioli alle erbe e rapa bianca di Antonia Klugmann, chef e patron dell’Argine a Vencò di Dolegna del Collio (Gorizia). Un primo disobbediente, in linea col tema del congresso di Identità 2024 proprio per il fatto di essere amaro e tutt’altro che un assaggio rotondo o ruffiano che esprime la difficoltà di Chef Klugmann nel provare a seguire regole che non condivide: «Ho voluto lavorare su una specialità che tutti gli Italiani hanno nel DNA e su un piatto rappresentativo del mio percorso decennale» racconta Klugmann, «volevo esprimere il mio amore per le erbe e i lavori che abbiamo fatto attorno alle consiste ze della pasta fresca».

Dai grandi ospiti internazionali alle nuove aree tematiche (che affiancano quelle più tradizionali) alla presenza di personaggi di spicco del mondo dell’enogastronomia, ma anche della televisione e della cultura: quella del 2024 si appresta a essere un’edizione ricca di sorprese, di curiosità e di nuovi spunti di riflessione e dialogo.

Lunedì 11 marzo, nello Spazio Arena, Identità Cocktail renderà protagonista il mondo della miscelazione e della ristorazione, ma anche i nuovi trend internazionali grazie ad alcuni ospiti prestigiosi.

Quest’anno la Nazione ospite è ilPerù, paese dalla gastronomia millenaria, arricchita da materie prime pregiate e tecniche di cottura ancestrali che danno vita a una cucina unica al mondo e in costante evoluzione. PromPerù sarà presente con uno stand che diventerà il teatro di numerose degustazioni e incontri che faranno immergere i visitatori nei veri sapori e profumi della cucina peruviana.

L’edizione 2024 di Identità Milano vedrà il patrocinio del Comune di Milano e la partecipazione della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.