Si è svolta domenica 11 febbraio la Festa del Donatore delle sezioni AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue di Novate/Bollate/Baranzate presieduta da Elio D’Onofrio.

L’associazione si divide in sezioni che coprono l’intero territorio nazionale, attualmente sono 3.300 con circa 1.300.000 soci che decidono autonomamente la frequenza delle donazioni, a seconda della propria disponibilità, volontà e stato di salute.

Durante la Festa del Donatore, vengono consegnati i riconoscimenti a chi ha raggiunto importanti traguardi; 25, 50, 75, 100 e anche oltre donazioni, fino al record più unico che raro di un donatore che ha conseguito la pergamena che attesta la 210° donazione!

La giornata, però, è soprattutto l’occasione per incontrare le persone che condividono gli stessi valori che sono per AVIS quelli sui quali è stata fondata oltre 90 anni fa: donazione, volontariato, solidarietà e cittadinanza attiva. A questo proposito sono state significative le parole del Sindaco di Baranzate Luca Elia che era presente insieme al Sindaco di Novate Milanese Daniela Maldini “Ringrazio tutti quanti vivono con la convinzione che casa propria non sia solo quella dentro le mura domestiche ma la nostra casa sia anche quella fuori dalla porta”.

È bene ricordare che AVIS è un’associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire la disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità. Oggi è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che, grazie ai suoi associati, riesce a garantire circa il 70% del fabbisogno nazionale di sangue.

Promuovere la donazione di sangue significa farsi diretti portavoce di un messaggio di solidarietà, altruismo e generosità incondizionati. Significa anche avere a cuore la salute e il benessere psico-fisico, assumendo e promuovendo uno stile di vita sano basato su un’alimentazione corretta, su una costante attività fisica e sulla prevenzione di alcune patologie come quelle sessualmente trasmissibili.

Per conoscere le sedi, avere info e scoprire i semplici requisiti necessari: www.avis.it