Il grande freddo nelle case popolari

Mentre il Comune continua a vantarsi della propria efficienza nella gestione delle case popolari rispetto ad Aler, i suoi inquilini continuano a battere i denti. Se all’inizio era via Rizzoli, adesso ci arrivano segnalazioni anche da via San Romanello. Ce ne parla Responsabile per le politiche abitative e decentramento del coordinamento cittadino di Milano di NOI MODERATI:

“Proprio questa mattina, come vedete anche dalla foto dell’articolo, mi hanno contattato i cittadini delle case popolari di via San Romanello. Le caldaie non riescono a superare i 14,9 gradi. I più fortunati raggiungono i 15,3. Si organizzano anche scommesse tra inquilini infreddoliti su minime e massime. In ogni caso questa non è vita, ma oltre al danno del freddo in casa (ricordiamo che molti inquilini sono anziani e non pochi soffrono di patologie croniche) c’è anche la beffa. Siccome le caldaie non raggiungono la temperatura, continuano ad andare. Questo si tradurrà in bollette non certo leggere nei prossimi mesi. Le prime hanno già iniziato ad arrivare. E chi paga lo fa con la certezza che sta venendo preso in giro.

Già perché sono mesi che gli inquilini, ed io con loro, denunciano questo stato di cose. Le nuove caldaie, infatti, andavano già in blocco appena installate questa estate. Anche questo problema è stato subito denunciato e prontamente ignorato. E ignorare le richieste poi dà adito a ogni tipo di voce, come quella che gira tra i condomini che un tecnico abbia detto che quelle caldaie non sarebbero adatte a stare fuori. Io ovviamente penso che se MM le ha messe là lo abbia fatto con cognizione di causa. Ma senza risposte ai problemi questo è quello che succede: le voci corrono.

E allora, dopo svariate mail anche sugli ascensori in via San Romanello e altrove, resta la grande domanda: come si fa a parlare di “efficienza” quando manco si risponde alle pec. A me viene in mente un altro termine, che fa rima con efficienza, ma che qui non ripeterò”