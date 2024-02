BAM-Biblioteca degli Alberi Milano “Una domenica per tutti” domenica 4 febbraio 2024 – h.10:00-17:30

Oggi, domenica 4 febbraio riparte la ricca programmazione di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, con un’intensa giornata di attività gratuite e pensate per tutta la comunità. In programma una passeggiata tra le bellezze del Parco, l’ormai tradizionale torneo di bocce e tanti laboratori naturalistici.

BAM torna a coinvolgere grandi e piccini per guidarli nella riflessione sulla Natura e sul ruolo fondamentale che ricopriamo nella salvaguardia del nostro amato Pianeta, attraverso i linguaggi del gioco, dell’arte e delle azioni partecipate. L’appuntamento prende avvio alle ore 10:00 con i workshop Kids&Adults di BAM in collaborazione con Verdeacqua, che in questo inizio d’anno sono dedicati alla riflessione sul valore dell’acqua.

I laboratori, che si svolgono tutti presso il giardino de Castilla 28, si concluderanno con il coinvolgimento dei partecipanti nella raccolta di buone pratiche legate all’utilizzo e alla valorizzazione di questa indispensabile risorsa e sono suddivisi in due sessioni mattutine dedicate ai bambini e una per adulti nel pomeriggio:

“Acqua misteriosa” (ore 10:00-11:00, rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni) Antiche leggende meneghine legate all’acqua fanno da cornice a giochi di squadra e attività comunitarie volte a insegnare ai più piccoli, attraverso il divertimento, come usare al meglio e senza sprechi l’acqua.

“Sottosopra” (ore 11:30-12:30, rivolto ai bambini dai 7 agli 11 anni) Esplorare le caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua è lo scopo di questa attività, che vede i partecipanti cimentarsi in semplici esperimenti scientifici di laboratorio in compagnia di esperti.

"Acqua a ufo" (ore 15:30-17:00, rivolto agli adulti) L'appuntamento vede la presenza della Dottoressa Angela Manenti, direttrice del Laboratorio di analisi MM, che ci guiderà in un approfondimento del tema della distribuzione dell'acqua sul territorio milanese, andando a ripercorrere tutte le tappe che, dalle falde, la conducono nei nostri bicchieri: prelievo, trasporto, diffusione, recupero e depurazione.

Dalle ore 11:00 alle ore 12:30 la giornata prevede il ritorno delle passeggiate domenicali BAM, con un nuovo format in collaborazione con l’Associazione Italiana guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) per approfondire la flora e della fauna del Parco: dopo le meraviglie architettoniche della città, ora è il turno di BAM per divenire oggetto di scoperta ed esplorazione!

Un’attenzione particolare viene rivolta soprattutto alle strategie di sopravvivenza che il mondo vegetale ha messo in atto in questi mesi per proteggersi dal gelo dell’inverno. Infine, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, nei campi di bocce, si tiene il tradizionale torneo di bocce organizzato da BAM: un’occasione di incontro tra generazioni per un pomeriggio di socialità all’insegna di benessere e divertimento.

Tutti le attività della giornata sono gratuite su registrazione mentre il torneo di bocce viene organizzato direttamente in loco; perciò, per partecipare alla formazione delle squadre è sufficiente presentarsi. Con l’avvio del 2024 riaprono le sottoscrizioni per diventare BAMFriend: una membership che, oltre a contribuire direttamente alla cura del Parco e sostenere il palinsesto di attività che da anni BAM regala alla città, garantisce posti riservati e benefit speciali, nonché sconti e convenzioni con le realtà culturali milanesi e dell’area di Portanuova. La programmazione culturale e le attività del Parco sono sostenute dai BAM Park Ambassador Volvo Car Italia e Assiteca – Howden.

Per info su tutto il programma culturale e prenotazioni www.bam.milano.it.