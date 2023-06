I Racconti di Capitan U 1947: Se chiudete le porte … i ragazzi scappano!

CAPITAN U 1947 (alias Umberto Napolitano)

Un quesito assillante incombe in questi giorni sulle nostre coscienze: “dove abbiamo sbagliato?… “Nessuno è esente da colpe e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità perché ben poco abbiamo fatto perché ciò non accadesse. Abbiamo chiuso ai nostri giovani le porte della speranza, dei progetti, delle ambizioni, offrendo in cambio l’immagine di un mondo decadente e senza futuro, un percorso senza mete, costringendoli a fuggire da quella realtà di ombre proiettate al domani, per una più immediata e più concreta, “la realtà del momento vissuto”, momento da assaporare e godere in pieno perché potrebbe anche essere l’ultimo, ma chi se ne frega se vissuto al massimo! E le offerte non mancano: alcol, droga, sfide impossibili e meglio ancora se tutte insieme. Il risultato purtroppo è spesso devastante e quando ce ne rendiamo conto il più delle volte è troppo tardi per evitarne le tragedie. Visto che siamo in tema approfitto per rispondere ad un quesito postosi dal giornalista della Stampa, Federico Geremicca, che un po’ di giorni fa ad una trasmissione politica, non ricordo quale ma ricordo il contenuto, commentando l’assurda sfida di alcuni youtuber che avevano incoscientemente causato la morte di un bambino, aveva affermato: “ma com’è che non ci sia un cantautore che abbia scritta una canzone in tema per avvertire i giovani sui pericoli causati a se stessi e agli altri da certi comportamenti?”

La canzone che lei auspica io l’ho scritta e pubblicata nel sito dell’avvocato Domenico Musicco ideatore del progetto di legge sull’omicidio stradale e scelta quale testimonial della legge stessa nell’aprile del 2016. In questa canzone evidenzio la “strana situazione” in cui vivono i ragazzi, molti drogati e alcolizzati, imbastarditi ed arrabbiati che con i loro comportamenti riempiono gli asfalti di giovani corpi “che a primavera non arrivano fino a sera” e mi rivolgo al Signore affinché non permetta più “che il loro cibo sia l’indifferenza e il sonno un’anima senza essenza”, e che ponga fine a questo scempio, a questa strage infinita. E rifletto sulle cause e mi soffermo sul loro bisogno disperato di “una porta ancora aperta”, ma nessuno li ascolta e mi rendo corto che sulle loro vite speculano individui e politiche senza scrupoli che li aiutano a morire offrendo alla loro noia corse sfrenate su strade che si riempiono di sangue e di lacrime di amici e genitori a cui vengono sradicati. Ma il Signore non basta se l’uomo non si ravvede e pone rimedio: siamo ai giorni nostri e alle corse sfrenate si sono aggiunte le sfide impossibili e nulla cambia quando anche tutto cambia… E NON PERMETTERE PIU’!

Spero dr. Federico Geremicca di aver risposto al suo quesito. Per lei era difficile venire a conoscenza della mia canzone perché purtroppo l’informazione e il merito pendono spesso a “sinistra” e ciò che arriva da un’altra sponda, magari non schierata, può perdersi nel web come un ago in un pagliaio. A me è successo quasi sempre ultimamente, ma non demordo perché, come dicono a Napoli, “Accà nisciuno è fesso” e può accadere che prima o poi falsi filosofi assoldati e mentori di ideologie surrogate vengano accantonati definitivamente da un popolo che non si accontenta più di essere guidato, ma pretende di cominciare a pensare e a gestirsi autonomamente… e pare si stia già verificando… Wauhhh!!!

al prossimo racconto

Capitan U 1947