Fontana primo nei sondaggi. Moratti corteggia i voti leghisti

Fontana continua la sua strada, senza polemiche, nonostante gli attacchi “radicali” di Majorino, la bocciatura in toto della sinistra, la probabile alleanza con il M5s auspicata da Sala, il “liberale-riformista-progressista” della compagnia.

D’altronde i sondaggi suggeriscono sonni abbastanza tranquilli.

Si concentra sul lavoro istituzionale. La campagna sarà breve, in settimana il governo dovrebbe confermare l’accorpamento del voto tra Lombardia e Lazio il 12 febbraio. E ad oggi, secondo l’ultimo sondaggio BiDiMedia (commissionato da Today.it e associazione BiDiMedia) e realizzato tra il 25 e 28 novembre su un campione di 3mila intervistati, nelle intenzioni di voto Fontana risulta nettamente avanti con il 47,6%, Majorino è dietro di oltre 18 punti (29%) e Letizia Moratti, sostenuta dal Terzo Polo di Renzi e Calenda, al 15%. Un candidato del Movimento 5 Stelle prenderebbe il 5,9%.

Ed è palese la ricerca affannosa dei voti di una Moratti che guarda in ogni direzione con interessi vistosamente numerici, ma al di fuori del buon senso.

Fontana ha commentato anche il corteggiamento di Moratti ai voti della Lega. In un’intervista alla Stampa ieri ha aperto le braccia ai bossiani: «Penso che all’interno della Lega il livello di insofferenza verso la deriva politica centralista del movimento sia alto. Nel mio programma, per esempio, ha un ruolo di rilievo il tema dell’autonomia». Ma Fontana assicura che il «corteggiamento è destinato a non avere risposta. E sentire parlare di autonomia Moratti è una cosa che mi lascia perplesso. Oltretutto il principale partito che la sostiene (Terzo Polo) si è astenuto e non mi sembra che dimostri particolare affetto nei confronti dell’autonomia».