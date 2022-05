Covid: 5.305 i nuovi casi in Lombardia, 15 decessi

Sono 5.305 i nuovi casi giornalieri registrati ieri in Lombardia su 41.912 tamponi effettuati.

Sono stati segnalati altri 15 decessi (venerdì erano stati 29) per un totale che da inizio pandemia in Lombardia ha superato le 40.109 vittime.

Questa nel dettaglio la situazione a livello di ricoveri: i pazienti ricoverati nei reparti d’area medica degli ospedali sono 1.131 (18 in meno) mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati in totale 34 pazienti (-2).

Secondo quanto comunicato, nella provincia di Milano ci sono stati 1.604 casi. Nella provincia di Varese i casi sono stati 427, mentre sono stati 505 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 435, nel Bresciano invece sono stati 685. Nel Comasco si sono registrati 325 casi, in provincia di Sondrio 126. In provincia di Mantova si sono avuti 201 casi, 223 nella provincia di Lecco e 173 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 110 e infine 307 in provincia di Pavia.

