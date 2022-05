Arte, cultura e incontri per far scoprire il Museo Botanico Aurelia Josz

Dal 3 maggio al 29 giugno sette aperture straordinarie per divulgare l’importanza delle biodiversità della flora, del paesaggio urbano e della Pianura Padana

Visite guidate, attività ludiche, installazioni artistiche con studenti dell’Accademia di Brera, mostre d’arte, giornate dedicate al giardinaggio oltre a incontri sul mondo vegetale e animale per un viaggio alla scoperta della biodiversità urbana. Sono alcune delle occasioni proposte dal Museo Botanico Aurelia Josz nelle sette giornate di aperture straordinarie dal 3 maggio al 29 giugno per coinvolgere e sensibilizzare cittadini e cittadine al rispetto del verde, della natura e diffondere una nuova cultura a tutela dell’ambiente. Si parte martedì 3 maggio, dalle 17:30 alle 20:30. Alle 17.30 con Terra 1.0, una passeggiata libera all’aperto fra le installazioni artistiche site specific sul tema dell’elemento terra e del suolo realizzate degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Alle 18.30, Terra 1.1, Arte e Scienza sondano e interpretano questo elemento misterioso con incontri di approfondimento con artisti, esperti e tecnici. I presenti avranno anche la possibilità di visitare la mostra “Patriarchi della Natura – Alberi straordinari d’Italia” ideata e curata da Fondazione Bracco e Associazione Patriarchi della Natura in Italia, dedicata agli alberi millenari, stupefacenti opere d’arte naturali.

Venerdì 13 maggio, dalle ore 18:00 alle 20:00, sarà la volta di “Dal davanzale alla città”, corso teorico e pratico di giardinaggio e ortoterapia, che suggerisce un approccio consapevole in cui la coltivazione si confronta con i temi ambientali, utili spunti di riflessione e pratiche consapevoli a partire dalla cura del proprio davanzale, balcone, terrazzo sino al territorio urbano.

Sabato 21 maggio, dalle ore 15:00 alle 19:00, protagonisti saranno le erbe e i profumi.

Mercoledì 25 maggio, dalle 14:30 alle 16:30, in occasione della Settimana dei Diritti per l’infanzia e l’Adolescenza, si terrà “Giocando con un seme … immaginando il futuro”, una giornata dedicata alle famiglie con bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.

Mercoledì 8 giugno, dalle ore 15:00 alle 17:00, si terrà il secondo incontro di “Dal davanzale alla città”.

Sabato 18 giugno, dalle ore 15:00 alle 19:00, si svolgerà Terra 1.2 con attività varie per adulti e bambini.

Infine mercoledì 29 giugno si svolgerà il terzo incontro di “Dal davanzale alla città”, il corso teorico e pratico di giardinaggio e ortoterapia che riprenderà a settembre.

Tutte le iniziative proposte nel corso delle sette giornate al museo botanico sono gratuite previa prenotazione ai seguenti contatti: scrivendo a museo.botanico@comune.milano.it o telefonando al numero 02-884.44979 oppure attraverso i canali social del museo. Il Museo Botanico Aurelia Josz è un osservatorio, un laboratorio in evoluzione che produce cultura e stimoli, dedicato alla scoperta della vita vegetale, all’educazione naturalistica e al rispetto del verde pubblico. Ne sono protagonisti gli ecosistemi spontanei della Pianura Padana, la loro biodiversità, la loro interazione con l’ambiente urbano, oltre all’agricoltura, mondiale e lombarda, alla sua storia che parla delle relazioni fra umani, mondo vegetale e territorio. Il museo si estende su un’area di 24mila mq e si trova si trova in via Rodolfo Margaria 1. È facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (tram 4 e 5, autobus 51 e 83, MM3 Dergano e Maciachini).