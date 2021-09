Degrado inaccettabile in piazza Vetra, nel pieno centro di Milano

Il degrado non risparmia più nemmeno il centro storico, dopo Corso di Porta Romana e la Darsena altre zone sono lasciate in balia degli incivili. Ecco la situazione tra Piazza Vetra e le Colonne di San Lorenzo. Riferimento articolo e foto: Urbanfile

# I luoghi storici del centro sono sempre più colpiti dal degrado

Milano è una delle poche grandi città italiane in cui il livello di pulizia delle strade e dei luoghi esterni in generale si possa ritenere adeguato. Nonostante questo però non mancano le zone di degrado, e quasi abbandonate a se stesse, dove incuria e soprattutto muri imbrattati da tag e graffiti di ogni tipo non fanno fare un bella figura alla nostra città. Come fatto notare dal blog Urbanfile, si tratta spesso di luoghi frequentati prevalentemente dei giovani ormai abituati a vivere con il degrado, la Darsena è uno dei casi più lampanti. Poco distante da questa, in pieno centro storico anche piazza San Lorenzo e piazza Vetra sono accomunate dalla stesso trattamento.

# Piazza Vetra e le Colonne di San Lorenzo versano in una condizione raccapricciante

Piazza Vetra e la zona delle Colonne di San Lorenzo con la sua splendida basilica sono due luoghi storici di Milano, entrambi nel Municipio 1, che da anni subiscono un trattamento indecente. Non solo non esiste quasi più un palazzo libero da scritte e tag orrende, anche l’antichissima basilica ha subito lo stesso trattamento, ma i muri vengono usati anche come orinatoi come si vede nella foto in alto.

Nella galleria fotografica qui sotto si può notare in quale situazione disastrosa versa una delle zone più caratteristiche e storiche di Milano che al contrario dovrebbe essere una delle vetrine per i turisti in visita da tutto il mondo. Gli sforzi messi in campo dalle varie giunte che hanno amministrato la città negli ultimi decenni e le istituzioni preposte si sono dimostrati ancora insufficienti per combattere una piaga, quella del degrado anche in zone centrali, che svalorizza e imbruttisce i quartieri più belli di Milano.