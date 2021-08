Museo Scienza: fino a domenica 12 settembre torna MuseoEstate

Con il biglietto d’ingresso, ogni weekend adulti e bambini potranno intraprendere un viaggio dentro la scienza, sperimentando diverse attività nei laboratori interattivi dove si alterneranno le proposte negli i.lab Genetica e Leonardo, e potranno partecipare alla visita guidata gratuita alle esposizioni Spazio e Trasporti con C’era una volta il viaggio.

Resteranno sempre visitabili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna alle locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo.

PROGRAMMA MUSEOESTATE

LABORATORIO i.lab LEONARDO

La prenotazione è da effettuarsi contestualmente all’acquisto del biglietto.

Macchine di Leonardo – per bambini dai 9 anni

sabato 14 e domenica 15 agosto, sabato 28 e domenica 29 agosto, sabato 11 e 12 settembre – ore 10.30 e 15.30

Usiamo i grandi modelli delle macchine per il volo e da cantiere. Proviamo a capirne il funzionamento, smontiamo e combiniamo ingranaggi per creare nuovi meccanismi.

Il percorso dedicato alle macchine è pensato per un massimo di 12 posti.

Facciamo affreschi – per bambini dagli 8 anni

sabato 14 e domenica 15 agosto, sabato 28 e domenica 29 agosto, sabato 11 e 12 settembre, ore 12.30 e 17.30

Com’era organizzato il lavoro di un artista ai tempi di Leonardo? Con malta e cazzuola, colori e pennelli, realizziamo un affresco seguendo tutte le fasi messe a punto dagli artisti del Rinascimento.

Il percorso è organizzato in 3 postazioni di lavoro indipendenti che possono accogliere fino a 4 persone per un massimo di 12 posti disponibili. Ogni postazione può essere condivisa solo con chi fa parte dello stesso gruppo famiglia o da congiunti.

LABORATORIO i.lab GENETICA

Flower dissection – per bambini dagli 8 anni

sabato 4 e domenica 5 settembre – ore 10.30, 12.30, 15.30 e 17.30

Scomponiamo e riorganizziamo tutte le parti che compongono un fiore per scoprire forme, colori e differenze.

Il percorso è organizzato in 3 postazioni di lavoro indipendenti che possono accogliere fino a 4 persone per un massimo di 12 posti disponibili. Ogni postazione può essere condivisa solo con chi fa parte dello stesso gruppo famiglia o da congiunti.

Orti stellari – per bambini dagli 8 anni

Sabato 7 e domenica 8 agosto, sabato 21 e domenica 22 agosto – ore 10.30, 12.30, 15.30 e 17.30

Di cosa hanno bisogno le piante per vivere? Scopriamo se possiamo coltivare insalata nello Spazio e come intrappolare i semi in una goccia per farli crescere anche molto lontano.

Il percorso è organizzato in 3 postazioni di lavoro indipendenti che possono accogliere fino a 4 persone per un massimo di 12 posti disponibili. Ogni postazione può essere condivisa solo con chi fa parte dello stesso gruppo famiglia o da congiunti.

VISITE GUIDATE – gratuite

La prenotazione della vista guidata gratuita è obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto e potranno accedervi fino a un massimo di 12 persone. La visita ha una durata di 45 minuti.

“C’era una volta il viaggio” – visita per famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni

sabato 7 e domenica 8 agosto, sabato 14 e domenica 15 agosto, sabato 21 e domenica 22 agosto, sabato 28 e domenica 29 agosto, sabato 4 e domenica 5 settembre, sabato 11 e 12 settembre – ore 11.30 e 16.30

Ascoltiamo storie di viaggi avventurosi in giro per il mondo e andiamo alla scoperta dei mezzi di trasporto più sorprendenti della nostra collezione. Tra carrozze, locomotive a vapore, razzi e grandi navi, viaggiamo con l’immaginazione verso luoghi e tempi lontani.