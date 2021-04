Online l’avviso pubblico per il sostegno alla mobilità dedicato alle persone con disabilità

È online sul sito del Comune l’Avviso pubblico per il contributo alle spese di trasporto riconosciuto alle persone in possesso di una certificazione di invalidità superiore al 73% che non possono utilizzare i mezzi pubblici. Il nucleo familiare del richiedente deve avere un’attestazione di Isee ordinario fino a 40mila euro. Il contributo viene riconosciuto per motivate esigenze, come recarsi al lavoro, a scuola, a un centro diurno o struttura specializzata.

Le richieste si possono presentare fino alle ore 13 del 13 maggio.

È possibile presentare domanda esclusivamente on line collegandosi al link

Sarà possibile ricevere informazioni e assistenza nella compilazione della domanda prendendo appuntamento presso gli spazi We-Mi a partire dal 14 aprile.

Per prenotare l’appuntamento questo è il link che permette di accedere direttamente.

Gli appuntamenti avranno la durata di un’ora e saranno in presenza presso gli Spazi WeMi.

Il contributo verrà erogato a titolo di rimborso con i seguenti importi:

– per l’utilizzo di auto propria 2 euro a tratta, giustificata da documentazione.

– per l’utilizzo di taxi 8 euro a tratta, giustificata da fattura/ricevuta emessa dal tassista e/o dalla ditta taxi.

– per l’utilizzo di mezzi specializzati il rimborso avverrà previa consegna della documentazione (fatture, ricevute, ecc.).

Per informazioni è possibile contattare lo 020202 o scrivere a pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it

Si può anche telefonare al contact center dell’Unità Sostegno al reddito e titoli sociali ai seguenti numeri: 02 884.53399/02 884.63044/02 884.47635/02 884.66443 (orario: 8,30-12,30/14-15,30).

A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell’esito della loro richiesta tramite email.