Buoni spesa. De Chirico (F.I.): senza nulla in dispensa da mesi, Sala abbandona i bisognosi

Le domande per partecipare al bando dei buoni spesa erogati dal Comune di Milano potevano essere presentate entro l’8 marzo scorso, ma da allora il Comune non ha fatto sapere nulla a chi sperava di passare una Pasqua un po’ più serena. Sul sito internet dell’Ente, ormai un mese fa, avevo scovato un avviso che comunicava la sospensione del bando a causa di un ricorso. Ho scoperto poi che fu presentato da NAGA – Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio–Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti – per una presunta discriminazione contenuta nell’avviso. Nel frattempo le code fuori dalle sedi del Pane Quotidiano continuano ad allungarsi e ai milanesi che hanno presentato domanda il Comune non si è degnato nemmeno di mandare una mail per comunicare l’intoppo legale-amministrativo. A Sala, impegnato nella campagna elettorale, suggerisco di preoccuparsi un po’ di meno della sua immagine da influencer e un po’ di più dei bisognosi. Sarebbe la migliore forma di attenzione verso i suoi cittadini, con i conseguenti ritorni d’immagine.

Alessandro De Chirico

Consigliere comunale

Forza Italia Milano