Ancora topi anche nel cantiere case popolari MM

Non c’è pace a Milano: i topi si moltiplicano, scorrazzano indisturbati, sono colonie intere a San Babila, al Castello Sforzesco, al Cimitero di Lambrate, in zona Maciachini. E’ chiaro che il degrado ambientale, i rifiuti sparsi nelle discariche abusive, la sporcizia diffusa rappresentano un humus favorevole a cui si aggiunge la mancanza di manutenzione delle residenze popolari, a volte fatiscenti.

Nel giugno del 2019 MM Spa aveva indetto un bando per la manutenzione straordinaria del complesso residenziale di via Antonino Giuffrè 8 e via Dino Villani 3 a Milano. Si tratta di due stabili di 8 piani ciascuno e 438 alloggi, che fanno parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano, gestito appunto da MM Spa. I ritardi e l’inefficienza dell’azienda sono state più volte rese. note Il cantiere comunque è partito creando disfunzioni e proteste.

Riccardo Truppo, consigliere di Fratelli d’Italia, ha spiegato che “i tecnici MM hanno assicurato che stanno correndo ai ripari, ma a noi sembra già troppo tardi. I cittadini hanno paura di passare nei cortili con i bambini per i troppi topi che saltano da un nascondiglio ad un altro”. Forse i topi ridono, ma il problema è serio, forse vanno educati a percorrere con diligenza le piste ciclabili?