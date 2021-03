Majorino vuole le lenzuola ai balconi contro la Lombardia? In Toscana si faccia un concerto con le scarpe al grido “Liberiamo la Toscana”

Adesso basta, dovrebbe urlare il centrodestra in Toscana e istituire una pagina su facebook “liberiamo la Toscana”

E programmare sulle note della marcia dell’Aida un concerto sui balconi con le scarpe per il fallimento vaccinazione in Regione. Perché a Milano Majorino ha suonato la solita riscossa strumentale e volgarmente ossessiva contro la Lombardia. Dalla pagina Facebook ‘Liberiamo la Lombardia’ è stata lanciata per sabato prossimo l’iniziativa #CommissariateLaLombardia che prevede ‘un lenzuolo ai balconi e alle finestre per chiedere ai vertici della Regione di andarsene. Un cartello, uno striscione. Oppure qualsiasi cosa dica ai fallimentari dirigenti della Lombardia che si devono vergognare”, si legge nel post.

Il gruppo chiede agli utenti del social network di pubblicare le foto della protesta. L’iniziativa è stata condivisa dall’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino e dalla consigliera regionale dem Paola Bocci che scrive: “Sabato torniamo sui balconi! Come mi hanno scritto in una lettera tanti cittadini, che chiedono di far sentire la loro voce per dire che in #RegioneLombardia #NONÈANDATOTUTTOBENE. È giusto dare spazio a queste voci. Io sono pronta”. Sempre su web ha raggiunto le 21mila adesioni la petizione su Chang.org “Subito un commissario per i vaccini in Lombardia” (bit.ly/CommissarioinLombardia) promossa dal Presidente del Municipio 6 Santo Minniti e rilanciata dal Pd milanese.

Che però dicono i rossi per la pessima prestazione toscana, delle vicende pasticciate, delle liste di privilegiati, di un sistema che non funziona? Mandiamo Majorino? “È incredibile come il PD in Lombardia conduca un’assurda campagna elettorale speculando sulle ansie dei cittadini con continui allarmi e polemiche infondate. Oggi siamo al massimo, con il segretario regionale Peluffo che ipotizza una richiesta al Governo di commissariamento sul piano vaccinale Lombardo. Siamo all’assurdo, i numeri forniti dal Governo, di cui fa parte anche il PD, certificano che oltre un sesto dei vaccini italiani sono stati somministrati in Lombardia, lo stesso premier Draghi oggi ha ricordato che a marzo a livello nazionale siamo a 170mila somministrazioni quotidiane e la Lombardia ne sta facendo mediamente 33mila ovvero quasi un quinto e siamo intorno all’80% nella percentuale di vaccini somministrati”: lo dichiara Fabrizio Cecchetti (Lega).