Viale Legioni Romane più ciclabili, più smog: Sala ha fallito

La voce di un cittadino, la sua esperienza e il suo buon senso indicano ancora una volta una verità molto lontana dai piani Aria e similari di questa amministrazione. Si parla di Viale Legioni Romane dove le ciclabili sono regine.

Da una lettera al Corriere “Se le piste ciclabili dovevano servire a migliorare la mobilità dei milanesi e l’ambiente, il neo sindaco euro-green Beppe Sala ha fallito. La ciclabile Bande Nere-Bisceglie, per esempio, crea imbottigliamenti del traffico, sia privato sia di mezzi pubblici, il che si traduce in motori più accesi, oltre che più tempo perso da parte di chi si deve muovere per lavoro o necessità. E tutto per cosa? Di bici se ne vedono poche, di automobili, furgoni, camion e autobus invece ce ne sono tanti. E se va così in zona rossa, chissà dopo… Piermario Savina Giovanni Binda”

Molte volte questa testata ha parlato di traffico caotico, di piste o corsie ciclabili irragionevoli e semi vuote ma dobbiamo tenerci un Sala e un Granelli completamente posseduti da un’ideologia fanatica.