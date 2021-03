Letta chiama Maran: Urbanistica tattica a livello nazionale?

Letta non ha chiamato Sala, ma ha chiamato l’assessore Maran per, evidentemente, le sue capacità. E per chi conosce Maran non è chiaro se le doti dell’assessore siano la misura del nuovo segretario PD o viceversa. Il tempo farà giustizia e verità.

Maran, un quarantenne, dicono, socievole ed empatico, ha segnalato nel suo curriculum doti di leadership e dunque ha fatto carriera con Pisapia ieri e con Sala oggi. Anche se del periodo in cui era preposto alla mobilità ricordo quel bus toilet che non ha avuto seguito neppure per i taxisti. Ma ora potrebbe lasciare nel giro di pochissimi giorni la giunta per volare a Roma e diventare capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Naturalmente chiamato direttamente da Letta. Ed è ruolo operativo strategico perché dal dipartimento dipende l’edilizia statale e abitativa (case popolari, ospedali, carceri), la rigenerazione urbana, il potenziamento delle reti idriche, la regolazione degli appalti, la vigilanza sulle grandi opere oltre a tutti i provveditorati per le opere pubbliche.

Un salto qualitativo per Maran e la sua ambizione da non perdere, ma per chi, dopo il bus toilet, chiude gli occhi davanti allo scempio di scarabocchi in certe piazze tattiche, insorge un certo smarrimento. Perché qualora applicasse la sua ideologia di urbanistica tattica, peraltro male orecchiata, potrebbe trasformare i cortili delle case popolari, togliere i parcheggi davanti alle scuole e agli ospedali per colorare l’asfalto, grandi murales nelle stazioni e, nel nome della rigenerazione urbanistica, non è possibile prevedere le sue invenzioni. Ma sarebbe anche un momento di pausa per chi, alzandosi al mattino, rimpiange i colori naturali sulle belle facciate storiche di Milano.