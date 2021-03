Rom rubano anche pecore e alberi…ma votano PD

I Rom tollerati e beneficiati da una benevolenza inspiegabile per l’estrema libertà con cui possono agire, commettono anche reati inammissibili in una comunità civile. Manca totalmente il rispetto degli animali e delle cose, all’insegna di un’autodeterminazione egoista e parassitaria. L’episodio raccontato dal Le Iene fa rabbrividire perché la fattoria didattica di Erik e Arianna meno di un mese fa è stata violata da tre ragazzi di etnia rom, che hanno rotto la pace di questo luogo rubando quattro pecore.

“Era il 18 febbraio, riporta Il Giornale, quando tre ragazzi, che Erik ha riconosciuto come di etnia rom, si sono introdotti armati all’interno della fattoria, divellendo il cancello d’ingresso. Erano in possesso di mazze e di un fucile. Da prima hanno fatto un giro di perlustrazione, cercando di mettere fuori uso la telecamera di sicurezza. Non riuscendoci, hanno fatto i buffoni davanti alla stessa, irridendo chi avesse poi guardato le immagini. Quindi si sono diretti con la loro auto verso il recinto delle pecore portandone via quattro, assieme ad alcuni volatili presi da altri recinti. L’unica pecora rimasta, la piccola Fiore, da quel momento ha rifiutato qualunque interazione con i suoi umani. Un furto crudele e spietato che ha gettato nello sconforto Erik e Arianna, che hanno chiesto l’aiuto de Le Iene per recuperare i loro amati animali.” Il bottino è servito per una festa nuziale, ovviamente anche quella senza regole.

Ma le frontiere dei furti dei Rom seguono le necessità quotidiane. Siamo a Milano, al campo rom di via Vaiano Valle 41, ai confini del Parco Sud. I residenti segnalano il nuovo scempio: all’incrocio con via dell’Assunta. Racconta Libero “i cittadini hanno visto i rom arrivare col furgone, tagliare tronchi di una trentina di centimetri di diametro, caricarli e portarli al campo. «Dalla finestra li ho visti uscire con carrelli della spesa e motoseghe, andare verso l’Abbazia di Chiaravalle, in pieno giorno: poi tornano con la legna per il fuoco», ha raccontato un residente. Il campo rom è uno scempio a cielo aperto: cumuli di sporcizia, escrementi, casupole diroccate, fili elettrici intrecciati naturalmente illegali.”

Credo che la parola integrazione sia sconosciuta, che i furti e il disprezzo per ciò che per noi rappresenta un valore, sia un enorme sberleffo di superiorità, ma hanno ragione in una considerazione: votare PD o M5S può dare l’impunità.